Anvisa proíbe canetas emagrecedoras irregulares no Brasil

Elaine Sanoli
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 19:42
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou mais uma proibição de canetas emagrecedoras irregulares em todo o país. Ao menos cinco marcas dos medicamentos se tornaram alvo da resolução publicada pelo órgão nesta segunda-feira (23) no Diário Oficial da União (DOU).
Segundo Anvisa, as canetas emagrecedoras são comercializadas sem registro no Brasil e por isso devem ser apreendidas.
Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo
As marcas proibidas pela Anvisa foram:
Além desses produtos, a Resolução (RE) 690/2026 também prevê a apreensão do medicamento Natu Sec, fabricado por uma empresa desconhecida. Estão proibidas a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação e o uso do produto, que não tem registro sanitário.
Outro produto com apreensão determinada é o Tadala Pro Max, vendido como suplemento alimentar e fabricado por outra empresa desconhecida. As ações de fiscalização se aplicam a quaisquer pessoas físicas/jurídicas ou veículos de comunicação que comercializem ou divulguem o suplemento.