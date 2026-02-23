CUIDADO COM A SAÚDE

Anvisa proíbe canetas emagrecedoras irregulares no Brasil

Ao menos cinco marcas dos medicamentos se tornaram alvo da resolução

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 19:42

Canetas emagrecedoras Crédito: Alones/Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou mais uma proibição de canetas emagrecedoras irregulares em todo o país. Ao menos cinco marcas dos medicamentos se tornaram alvo da resolução publicada pelo órgão nesta segunda-feira (23) no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo Anvisa, as canetas emagrecedoras são comercializadas sem registro no Brasil e por isso devem ser apreendidas.

As marcas proibidas pela Anvisa foram:

Lipoless MD 15mg/Lipoless 15mg, 12,5mg e 10mg - todos os lotes produzidos pelo Laboratório Éticos; Retatrutide 40mg - todas as marcas e lotes;

Tirzec 15mg/Tirzec pen 15mg – todas as marcas e lotes;

Lipoland 15mg - todos os lotes produzidos pelo laboratório Landerlan;

T.G 15mg e 10mg - todos os lotes produzidos pelo laboratório Landerlan.



Além desses produtos, a Resolução (RE) 690/2026 também prevê a apreensão do medicamento Natu Sec, fabricado por uma empresa desconhecida. Estão proibidas a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação e o uso do produto, que não tem registro sanitário.