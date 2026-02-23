Acesse sua conta
Turista morre ao cair de cachoeira de 35 metros enquanto tirava foto

O homem, de 35 anos, estava acompanhado da esposa que ainda tentou segurá-lo, mas não conseguiu

  Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 21:30

Turista cai de cachoeira após tentar tirar foto
Crédito: Reprodução

Um turista de 35 anos morreu após cair de uma cachoeira com cerca de 35 metros de altura. O caso aconteceu no sábado (21), no Parque São Jorge, em Ponta Grossa, no Paraná. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem tentava tirar uma foto quando caiu. As informações são do Diário dos Campos.

O homem foi identificado como Caio Libero Batistela. Ele era contador, morador de Curitiba e estava acompanhando da esposa quando chegou ao alto da cachoeira. O aspirante do 2º Batalhão de Bombeiros do Paraná, Gustavo Sabatoskido, revelou que a esposa ainda tentou segurá-lo, mas não conseguiu e quase caiu.

Uma força tarefa foi acionada para o resgate. Além de equipes do Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e um helicóptero também atuaram na operação. O local foi considerado de difícil acesso por conta do terreno íngreme e acesso restrito ao local onde estava o corpo.

Orientação

Após a morte, o Corpo de Bombeiros do Paraná alertou à população sobre os cuidados necessários em locais com desníveis acentuados. Entre as orientações estavam:

Evitar se aproximar das bordas de pedras;

Não ficar de costas para áreas de declives;

Checar a previsão do tempo;

Supervisionar crianças;

Evitar o consumo de bebidas alcoólicas;

Utilizar calçados adequados;

Seguir as orientações de trilhas demarcadas.

Tags:

Morte Cachoeira Parana Turista Queda Ponta Grossa

