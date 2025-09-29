Turista morre após tentar tirar selfie e escorregar em montanha; veja vídeo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 11:50
Um alpinista de 31 anos morreu após tentar tirar uma selfie no topo do Monte Nama Feng, em Sichuan, na China, se desequilibrar e cair. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra quando a vítima escorrega pela neve.
Ele estava acompanhado de um grupo, mas soltou o cinto de segurança para tirar a foto. A montanha tem 5.588 metros de altitude e é conhecida por exigir habilidades técnicas avançadas de escalada.
Nas redes sociais, o caso acendeu alerta sobre cuidados em trilhas perigosas. "Vejo muitas pessoas viajando mais preocupadas com selfies do que aproveitar a viagem em si", reclamou um seguidor. "Pior que não tinha nem o que fazer para ajudar. E cadê o equipamento de segurança, cara? Aí complica", diz outro.