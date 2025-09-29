Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Turista morre após tentar tirar selfie e escorregar em montanha; veja vídeo

Homem soltou cinto de segurança

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 11:50

Turista escorrega e morre em escalada na China ao tirar uma selfie
Turista escorrega e morre em escalada na China ao tirar uma selfie Crédito: Reprodução

Um alpinista de 31 anos morreu após tentar tirar uma selfie no topo do Monte Nama Feng, em Sichuan, na China, se desequilibrar e cair. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra quando a vítima escorrega pela neve. 

Ele estava acompanhado de um grupo, mas soltou o cinto de segurança para tirar a foto. A montanha tem 5.588 metros de altitude e é  conhecida por exigir habilidades técnicas avançadas de escalada.

Nas redes sociais, o caso acendeu alerta sobre cuidados em trilhas perigosas. "Vejo muitas pessoas viajando mais preocupadas com selfies do que aproveitar a viagem em si", reclamou um seguidor. "Pior que não tinha nem o que fazer para ajudar. E cadê o equipamento de segurança, cara? Aí complica", diz outro. 

Leia mais

Imagem - Mutirão oferece 40 mil mamografias gratuitas na Bahia a partir desta quarta (1º)

Mutirão oferece 40 mil mamografias gratuitas na Bahia a partir desta quarta (1º)

Imagem - Músico Nilton Rasta morre após luta contra câncer

Músico Nilton Rasta morre após luta contra câncer

Imagem - Carro de padre é atingido por tiro no Nordeste de Amaralina

Carro de padre é atingido por tiro no Nordeste de Amaralina

Mais recentes

Imagem - Cineasta brasileira desaparece após ser detida pela imigração dos EUA

Cineasta brasileira desaparece após ser detida pela imigração dos EUA
Imagem - Ataque a tiros em igreja durante culto deixa um morto e nove feridos

Ataque a tiros em igreja durante culto deixa um morto e nove feridos
Imagem - Quem era a cientista brasileira que morreu atropelada em faixa de pedestre em Portugal

Quem era a cientista brasileira que morreu atropelada em faixa de pedestre em Portugal

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil
01

Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil

Imagem - Cuidado! Planta popular vendida em feiras pode destruir o fígado e levar ao transplante
02

Cuidado! Planta popular vendida em feiras pode destruir o fígado e levar ao transplante

Imagem - Prefeitura oferece salário de até R$ 4 mil para nível fundamental em concurso público
03

Prefeitura oferece salário de até R$ 4 mil para nível fundamental em concurso público

Imagem - Trabalhador cai de prédio de luxo no Horto Florestal
04

Trabalhador cai de prédio de luxo no Horto Florestal