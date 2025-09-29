TRAGÉDIA

Turista morre após tentar tirar selfie e escorregar em montanha; veja vídeo

Homem soltou cinto de segurança

Esther Morais

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 11:50

Turista escorrega e morre em escalada na China ao tirar uma selfie Crédito: Reprodução

Um alpinista de 31 anos morreu após tentar tirar uma selfie no topo do Monte Nama Feng, em Sichuan, na China, se desequilibrar e cair. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra quando a vítima escorrega pela neve.

Ele estava acompanhado de um grupo, mas soltou o cinto de segurança para tirar a foto. A montanha tem 5.588 metros de altitude e é conhecida por exigir habilidades técnicas avançadas de escalada.