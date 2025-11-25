TAILÂNDIA

Idosa acorda pouco antes de ser cremada viva, bate no caixão e é salva

Irmão viajou 500 km com o corpo

Carol Neves

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 10:57

Idosa foi salva antes de ser cremada viva Crédito: Divulgação

A cerimônia de cremação em um templo nos arredores de Bangkok, na Tailândia, foi interrompida por um acontecimento inesperado: uma mulher de 65 anos, declarada morta pelo próprio irmão, foi encontrada viva dentro do caixão.

Segundo a Associated Press, o susto veio quando o irmão da idosa e funcionários do templo ouviram batidas vindas do interior do caixão. Eles abriram a estrutura e resgataram a mulher, que foi imediatamente levada a um hospital próximo. O caso aconteceu no domingo (23).

O gerente geral do templo, Pairat Soodthoop, contou que presenciou o momento em que a idosa deu sinais de vida. “Eu a vi abrindo os olhos ligeiramente e batendo na lateral do caixão. Ela deve ter batido por um bom tempo”, disse.

Religiosos explicaram que a cremação não havia começado porque faltavam documentos obrigatórios. O irmão relatou que ela estava acamada havia dois anos e que, ao perceber que ela havia parado de respirar, viajou cerca de 500 km até Bangkok em busca de atendimento, pedido que foi recusado por um hospital.