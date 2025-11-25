Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Idosa acorda pouco antes de ser cremada viva, bate no caixão e é salva

Irmão viajou 500 km com o corpo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 10:57

Idosa foi salva antes de ser cremada viva
Idosa foi salva antes de ser cremada viva Crédito: Divulgação

A cerimônia de cremação em um templo nos arredores de Bangkok, na Tailândia, foi interrompida por um acontecimento inesperado: uma mulher de 65 anos, declarada morta pelo próprio irmão, foi encontrada viva dentro do caixão.

Segundo a Associated Press, o susto veio quando o irmão da idosa e funcionários do templo ouviram batidas vindas do interior do caixão. Eles abriram a estrutura e resgataram a mulher, que foi imediatamente levada a um hospital próximo. O caso aconteceu no domingo (23).

O gerente geral do templo, Pairat Soodthoop, contou que presenciou o momento em que a idosa deu sinais de vida. “Eu a vi abrindo os olhos ligeiramente e batendo na lateral do caixão. Ela deve ter batido por um bom tempo”, disse.

Religiosos explicaram que a cremação não havia começado porque faltavam documentos obrigatórios. O irmão relatou que ela estava acamada havia dois anos e que, ao perceber que ela havia parado de respirar, viajou cerca de 500 km até Bangkok em busca de atendimento, pedido que foi recusado por um hospital.

O líder do templo afirmou que arcará com as despesas médicas enquanto a idosa permanece sob cuidados.

Tags:

Tailândia Cremação Idosa

Mais recentes

Imagem - Assassina do caso Slender Man rompe tornozeleira, foge e é recapturada

Assassina do caso Slender Man rompe tornozeleira, foge e é recapturada
Imagem - Professora chamou aluno de mentiroso antes de ele ter os dedos decepados por colegas, diz mãe

Professora chamou aluno de mentiroso antes de ele ter os dedos decepados por colegas, diz mãe
Imagem - Jamaicana está em estado grave na UTI após queda em etapa do Miss Universo

Jamaicana está em estado grave na UTI após queda em etapa do Miss Universo

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada
01

Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
02

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador

Imagem - Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores
03

Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores

Imagem - Médico psiquiatra estava acompanhado antes de morrer em Salvador e sofreu queda em apartamento
04

Médico psiquiatra estava acompanhado antes de morrer em Salvador e sofreu queda em apartamento