TAROT CIGANO

Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada

Superação, fé e vitória após um período de provações

Fernanda Varela

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho cigano Crédito: Shutterstock

A carta da Cruz, número 36 do baralho cigano, traz um dia de encerramento espiritual e fortalecimento interior. Ela representa desafios que exigem paciência e fé, mas também anuncia recompensas para quem se manteve firme, mesmo nos momentos mais difíceis.

A Cruz fala sobre aprendizado e amadurecimento. Nesta terça-feira, é hora de compreender o sentido das experiências recentes e transformar dor em sabedoria. O que parecia um peso começa a se mostrar como um passo importante da jornada.

No amor, a carta pode revelar superação de mágoas e perdão mútuo. Relações verdadeiras se fortalecem, enquanto as frágeis tendem a se encerrar. No trabalho, indica o fim de uma fase exigente e a conquista que chega depois do esforço.

Espiritualmente, a Cruz é símbolo de fé e entrega. Ela lembra que toda provação carrega uma lição e que a luz se revela quando o coração permanece confiante.