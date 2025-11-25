Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 00:15
A carta da Cruz, número 36 do baralho cigano, traz um dia de encerramento espiritual e fortalecimento interior. Ela representa desafios que exigem paciência e fé, mas também anuncia recompensas para quem se manteve firme, mesmo nos momentos mais difíceis.
A Cruz fala sobre aprendizado e amadurecimento. Nesta terça-feira, é hora de compreender o sentido das experiências recentes e transformar dor em sabedoria. O que parecia um peso começa a se mostrar como um passo importante da jornada.
No amor, a carta pode revelar superação de mágoas e perdão mútuo. Relações verdadeiras se fortalecem, enquanto as frágeis tendem a se encerrar. No trabalho, indica o fim de uma fase exigente e a conquista que chega depois do esforço.
Espiritualmente, a Cruz é símbolo de fé e entrega. Ela lembra que toda provação carrega uma lição e que a luz se revela quando o coração permanece confiante.
Conselho do dia: não desanime diante das dificuldades. A Cruz ensina que as maiores vitórias nascem dos momentos em que você se recusa a desistir.