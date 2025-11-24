SAÚDE

Proposta do Governo do Estado para reestruturação do Planserv é insuficiente, diz sindicato

Governo planeja percentual único de contribuição para todos os beneficiários, o que pode aumentar mensalidades

Maysa Polcri

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 20:03

Confira os detalhes da proposta para renovação do Planserv Crédito: Amanda Palma/Arquivo CORREIO

A proposta de reestruturação do Planserv, o plano de saúde dos servidores estaduais baianos, segue sendo debatida pelo governo e entidades sindicais. No início deste mês, o Estado apresentou um plano que tem como principal mudança a fixação de um percentual único para os beneficiários. A medida, no entanto, é insuficiente para resolver os problemas da assistência, segundo servidores.

As entidades sindicais têm discutido contrapropostas para serem apresentadas ao governo. O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sinpojud) é uma delas. Em nota pública, a diretoria afirma que as medidas apresentadas pelo governo não devem garantir a melhoria do serviço.

"As entidades ressaltaram que reconhecem a necessidade de uma reestruturação do Planserv, diante dos desafios acumulados ao longo dos anos. No entanto, avaliaram que a proposta apresentada pelo governo é insuficiente frente à complexidade da situação e às demandas da categoria", afirmam. As rodadas de negociação que têm como foco mudanças na forma de cobrança do plano continuam nesta semana.

No primeiro encontro entre membros do governo e sindicatos, foi apresentada a proposta de fixação de um percentual de 6,5% para todos os servidores. O plano, se colocado em prática, muda a forma do cálculo das mensalidades em vigor atualmente. O plano inclui ainda um valor mínimo de mensalidade, no valor de R$ 120, e teto para a contribuição, no valor de R$ 1,2 mil.

Os servidores temem o aumento dos custos, sendo que a assistência em saúde é cada vez mais precária. Alguns deles projetam que beneficiários poderão ter a contribuição aumentada em mais de 50%, caso a proposta avance. Em meio às discussões, uma manifestação foi convocada por servidores contra o sucateamento do Planserv. O encontro vai acontecer na quinta-feira (27), em frente ao Hospital de Brotas, em Salvador, às 9h30.

Durante a primeira reunião, foi dito aos servidores que cerca de 130 mil usuários serão beneficiados com as novas medidas. O quantitativo representa 26% do total de beneficiários do plano, que é de 500 mil, segundo o próprio governo. Também foi apresentado o plano para aumento da contribuição do Estado.

De acordo com o projeto, o governo aumentaria em 1% a sua contribuição até 2027, sendo 0,5% em 2026 e o restante no ano seguinte. Entre 2015 a 2018, a contribuição do governo estadual para o plano de saúde dos servidores caiu de 5% para 2%. Há dois anos, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) reajustou o valor pago para 0,5% - percentual considerado insatisfatório para conter as despesas da assistência.