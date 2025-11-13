Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Servidores convocam ato contra desmonte do Planserv em meio a temor de reajuste das mensalidades

Beneficiários do plano cobram aumento da contribuição do Estado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 17:08

Votação de lei de 2018 que reduziu verbas do plano foi marcada por tumulto
Votação de lei de 2018 que reduziu verbas do plano foi marcada por tumulto Crédito: Almiro Lopes/Arquivo CORREIO

Beneficiários do Planserv, o plano de saúde dos servidores estaduais baianos, vão realizar um protesto contra o sucateamento da assistência médica no dia 27 de novembro (quinta-feira), em Salvador. Os servidores vão se reunir em frente ao Hospital de Brotas, às 9h30. Os manifestantes cobram o aumento da contribuição do Estado em meio às negociações de reajuste de mensalidade

No anúncio da manifestação, que tem sido compartilhado em grupos de servidores, os organizadores citam os problemas enfrentados pelos beneficiários do plano. "Basta às negativas, o constrangimento, pagar e contar com a desassistência, o descredenciamento de bons hospitais e profissionais", diz a chamada. 

Entre as reivindicações propostas estão o aumento da contribuição estatal para 5%, maior transparência na administração do plano e redução das terceirizações "que dilapidam os recursos pagos para os servidores". A manifestação ocorre no mês em que o Governo do Estado se reúne com entidades sindicais para apresentar a proposta de reestruturação do plano. 

Convocação ato contra o sucateamento do Planserv
Convocação ato contra o sucateamento do Planserv Crédito: Reprodução

Mudanças 

O plano foi apresentado por integrantes do Governo às entidades sindicais, em reunião realizada na última sexta-feira (7). As medidas incluem percentual fixo de contribuição em 6,5%, além de um valor mínimo (R$ 120) e um teto para a cobrança (R$ 1,2 mil). O Governo ainda pretende aumentar a contribuição em 1% até 2027 - sendo 0,5% em 2026 e 0,5% no ano seguinte. 

Leia mais

Imagem - Veja os detalhes da proposta do Governo para aumento de mensalidade do Planserv

Veja os detalhes da proposta do Governo para aumento de mensalidade do Planserv

Imagem - Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos

Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos

Imagem - Justiça proíbe Planserv de cobrar taxa indevida nas mensalidades de beneficiários

Justiça proíbe Planserv de cobrar taxa indevida nas mensalidades de beneficiários

A proposta causa desconfiança dos servidores, que cobram o percentual de 5%. Eles temem que o aumento dos custos das mensalidades não sejam acompanhados de melhorias na assistência. Entre 2015 a 2018, a contribuição do governo estadual para o plano de saúde dos servidores caiu de 5% para 2%.

Audiência pública por melhorias no Planserv

Servidores públicos protestam por melhorias no Planserv por Larissa Almeida/CORREIO
Audiência pública por melhorias no Planserv por Larissa Almeida/CORREIO
Audiência pública por melhorias no Planserv por Larissa Almeida/CORREIO
1 de 3
Servidores públicos protestam por melhorias no Planserv por Larissa Almeida/CORREIO

Há dois anos, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) reajustou o valor pago pelo Governo em 0,5% - percentual insatisfatório para conter as despesas da assistência. As contas do plano fecharam em 2024 no vermelho pelo segundo ano consecutivo. De acordo com os dados do Portal da Transparência da Bahia, o rombo no ano passado foi de R$ 198 milhões (veja os detalhes aqui).

Durante a reunião, foi dito aos servidores que cerca de 130 mil usuários serão beneficiados com as novas medidas. O quantitativo representa 26% do total de beneficiários do plano, que é de 500 mil, segundo o próprio Governo. Hoje, o valor mensal pago pelos servidores é proporcional ao nível de remuneração, de acordo com as faixas salariais estabelecidas. Uma nova rodada de negociações está marcada para sexta-feira (14). 

Tags:

Planserv

Mais recentes

Imagem - Pé diabético: 9 cuidados importantes para prevenir lesões

Pé diabético: 9 cuidados importantes para prevenir lesões
Imagem - Família de trabalhador morto em prédio de luxo pede indenização milionária

Família de trabalhador morto em prédio de luxo pede indenização milionária
Imagem - Estacionamentos dos shoppings de Salvador voltarão a ser gratuitos? Entenda

Estacionamentos dos shoppings de Salvador voltarão a ser gratuitos? Entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Adolescente de 15 anos é executado a tiros após alimentar cavalo na Bahia
01

Adolescente de 15 anos é executado a tiros após alimentar cavalo na Bahia

Imagem - Vai jogar na loteria? Veja que números não podem faltar no jogo de cada signo hoje (13 de novembro)
02

Vai jogar na loteria? Veja que números não podem faltar no jogo de cada signo hoje (13 de novembro)

Imagem - Touro, Leão, Libra e Escorpião recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (13 de novembro)
03

Touro, Leão, Libra e Escorpião recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (13 de novembro)

Imagem - Nem branco, nem amarelo: a cor que será tendência em 2026
04

Nem branco, nem amarelo: a cor que será tendência em 2026