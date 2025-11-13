SUCATEAMENTO

Servidores convocam ato contra desmonte do Planserv em meio a temor de reajuste das mensalidades

Beneficiários do plano cobram aumento da contribuição do Estado

Maysa Polcri

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 17:08

Votação de lei de 2018 que reduziu verbas do plano foi marcada por tumulto Crédito: Almiro Lopes/Arquivo CORREIO

Beneficiários do Planserv, o plano de saúde dos servidores estaduais baianos, vão realizar um protesto contra o sucateamento da assistência médica no dia 27 de novembro (quinta-feira), em Salvador. Os servidores vão se reunir em frente ao Hospital de Brotas, às 9h30. Os manifestantes cobram o aumento da contribuição do Estado em meio às negociações de reajuste de mensalidade.

No anúncio da manifestação, que tem sido compartilhado em grupos de servidores, os organizadores citam os problemas enfrentados pelos beneficiários do plano. "Basta às negativas, o constrangimento, pagar e contar com a desassistência, o descredenciamento de bons hospitais e profissionais", diz a chamada.

Entre as reivindicações propostas estão o aumento da contribuição estatal para 5%, maior transparência na administração do plano e redução das terceirizações "que dilapidam os recursos pagos para os servidores". A manifestação ocorre no mês em que o Governo do Estado se reúne com entidades sindicais para apresentar a proposta de reestruturação do plano.

Convocação ato contra o sucateamento do Planserv Crédito: Reprodução

Mudanças

O plano foi apresentado por integrantes do Governo às entidades sindicais, em reunião realizada na última sexta-feira (7). As medidas incluem percentual fixo de contribuição em 6,5%, além de um valor mínimo (R$ 120) e um teto para a cobrança (R$ 1,2 mil). O Governo ainda pretende aumentar a contribuição em 1% até 2027 - sendo 0,5% em 2026 e 0,5% no ano seguinte.

A proposta causa desconfiança dos servidores, que cobram o percentual de 5%. Eles temem que o aumento dos custos das mensalidades não sejam acompanhados de melhorias na assistência. Entre 2015 a 2018, a contribuição do governo estadual para o plano de saúde dos servidores caiu de 5% para 2%.

Há dois anos, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) reajustou o valor pago pelo Governo em 0,5% - percentual insatisfatório para conter as despesas da assistência. As contas do plano fecharam em 2024 no vermelho pelo segundo ano consecutivo. De acordo com os dados do Portal da Transparência da Bahia, o rombo no ano passado foi de R$ 198 milhões (veja os detalhes aqui).