Veja quanto custa brincar no maior parque inflável da América Latina, que está em Salvador

Atração tem estrutura de 2,5 mil metros quadrados com pula-pula, escalada e até uma quadra de basquete

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 15:34

Jump Around, o maior parque de castelo inflável da América Latina chega a Salvador
Jump Around, o maior parque de castelo inflável da América Latina chega a Salvador Crédito: Divulgação

O maior parque de castelo inflável da América Latina está em Salvador. O brinquedo, chamado de Jump Around, tem 2,5 mil metros quadrados de estrutura com pula-pula, escorregadores gigantes, labirintos, escaladas, pista de obstáculos e até uma quadra de basquete inflável.

O parque está instalado no estacionamento externo do Salvador Norte Shopping, no bairro de São Cristóvão, e fica no local até o dia 8 de fevereiro.

Veja como é o parque de castelo inflável Jump Around

Jump Around, o maior parque de castelo inflável da América Latina chega a Salvador por Divulgação
Jump Around, o maior parque de castelo inflável da América Latina chega a Salvador por Divulgação
Jump Around, o maior parque de castelo inflável da América Latina chega a Salvador por Divulgação
Jump Around, o maior parque de castelo inflável da América Latina chega a Salvador por Divulgação
Jump Around, o maior parque de castelo inflável da América Latina chega a Salvador por Divulgação
Jump Around, o maior parque de castelo inflável da América Latina chega a Salvador por Divulgação
Jump Around, o maior parque de castelo inflável da América Latina chega a Salvador por Divulgação
1 de 7
Jump Around, o maior parque de castelo inflável da América Latina chega a Salvador por Divulgação

Como parte da atração, neste domingo (11) acontece a última edição da Caça ao Tesouro e Personagens. Já nos dias 17 e 24 deste mês, acontece a Baladinha e DJ.

Os ingressos para curtir o castelo inflável custam R$ 40 para o período de 30 minutos no brinquedo.

Outras atrações

Para quem gosta de desafios, enigmas e suspense, pode conferir o Exit Games, que está no piso L2 do mesmo shopping, até o dia 13 de março. A sala de jogos imersivos tem ingressos no valor de R$30 (segunda a quinta) e R$40 (sexta a domingo). Quem é cadastrado no aplicativo do Salvador Norte conta com valores promocionais de R$25 (segunda a quinta) e R$ 30 (sexta a domingo).

Além disso, o centro de compras também realiza dois dias de teatrinho gratuito no piso L2. No dia 18, tem o Sítio do Pica-pau Amarelo, e no dia 25, tem os Três Porquinhos. Para participar é preciso se inscrever através do aplicativo do Salvador Norte Shopping.

Tags:

Férias Crianças Atrações Preço Parque Inflável Jump Around Salvador Norte Shopping

