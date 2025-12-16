Maior piscina natural da América Latina fica no Brasil e surpreende pela beleza

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 08:56
O litoral do Nordeste reserva paisagens capazes de surpreender até viajantes experientes. Em meio a falésias claras e águas transparentes, um trecho do mar se transforma em um verdadeiro espelho natural.
Esse fenômeno acontece na Praia de Muro Alto, em Ipojuca, que abriga a maior piscina natural da América Latina e figura entre os destinos mais procurados de Pernambuco.
Praia de Muro Alto
Situada a poucos minutos de Porto de Galinhas, a praia reúne tranquilidade, natureza preservada e um mar convidativo, ideal para quem deseja desacelerar sem abrir mão de conforto.
O que faz Muro Alto se destacar é o extenso paredão de arrecifes que acompanha a costa. Essa formação natural funciona como uma proteção contra as ondas do oceano aberto.
Com isso, o mar se mantém calmo e morno, formando uma imensa piscina natural ao longo da praia. O espaço é perfeito para nadar, flutuar e observar a vida marinha com facilidade.
A experiência vai além da beleza visual. A sensação de segurança e a proximidade com a natureza explicam por que o local é considerado uma das melhores praias do mundo.
A ausência de ondas fortes torna Muro Alto especialmente atrativa para famílias com crianças pequenas. A água rasa permite que os banhistas aproveitem o mar de forma mais tranquila.
Outro destaque é a transparência da água, que revela peixes coloridos e corais próximos à superfície. O contato direto com esse ambiente natural encanta visitantes de todas as idades.
Mesmo com o aumento do turismo, a praia mantém um ritmo mais sereno. A ampla faixa de areia ajuda a preservar o clima de refúgio que caracteriza o destino.
Além do descanso, Muro Alto também oferece opções para quem gosta de atividades aquáticas. Stand up paddle, caiaque e passeios de barco a vela estão entre as atrações disponíveis.
Resorts da região investem em estrutura completa, facilitando o acesso aos esportes e garantindo conforto aos visitantes durante toda a estadia.
Com aproximadamente três quilômetros de extensão, a praia se firma como um dos grandes cartões-postais de Pernambuco e um dos lugares mais encantadores do litoral brasileiro.