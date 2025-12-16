PARAÍSO

Maior piscina natural da América Latina fica no Brasil e surpreende pela beleza

Destino pernambucano conquista turistas pela tranquilidade e paisagem

Agência Correio

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 08:56

Destino combina águas mornas, lazer e um visual de tirar o fôlego Crédito: Reprodução/Youtube

O litoral do Nordeste reserva paisagens capazes de surpreender até viajantes experientes. Em meio a falésias claras e águas transparentes, um trecho do mar se transforma em um verdadeiro espelho natural.

Esse fenômeno acontece na Praia de Muro Alto, em Ipojuca, que abriga a maior piscina natural da América Latina e figura entre os destinos mais procurados de Pernambuco.

Praia de Muro Alto 1 de 6

Situada a poucos minutos de Porto de Galinhas, a praia reúne tranquilidade, natureza preservada e um mar convidativo, ideal para quem deseja desacelerar sem abrir mão de conforto.

Arrecifes transformam o mar em piscina

O que faz Muro Alto se destacar é o extenso paredão de arrecifes que acompanha a costa. Essa formação natural funciona como uma proteção contra as ondas do oceano aberto.

Com isso, o mar se mantém calmo e morno, formando uma imensa piscina natural ao longo da praia. O espaço é perfeito para nadar, flutuar e observar a vida marinha com facilidade.

A experiência vai além da beleza visual. A sensação de segurança e a proximidade com a natureza explicam por que o local é considerado uma das melhores praias do mundo.

Segurança e tranquilidade para todas as idades

A ausência de ondas fortes torna Muro Alto especialmente atrativa para famílias com crianças pequenas. A água rasa permite que os banhistas aproveitem o mar de forma mais tranquila.

Outro destaque é a transparência da água, que revela peixes coloridos e corais próximos à superfície. O contato direto com esse ambiente natural encanta visitantes de todas as idades.

Mesmo com o aumento do turismo, a praia mantém um ritmo mais sereno. A ampla faixa de areia ajuda a preservar o clima de refúgio que caracteriza o destino.

Lazer, esportes e estrutura turística

Além do descanso, Muro Alto também oferece opções para quem gosta de atividades aquáticas. Stand up paddle, caiaque e passeios de barco a vela estão entre as atrações disponíveis.

Resorts da região investem em estrutura completa, facilitando o acesso aos esportes e garantindo conforto aos visitantes durante toda a estadia.