Tudo começa a fluir melhor para estes 3 signos a partir de hoje (15 de dezembro)

Com Marte em Capricórnio, soluções práticas surgem e antigos desafios começam a avançar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 15:00

Fim de saturno retrógrado afeta os signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

A partir desta segunda-feira, 15 de dezembro, com Marte em Capricórnio, a vida entra em um ritmo mais organizado, estável e possível. Não é sobre pressa ou grandes viradas imediatas, mas sobre remover obstáculos que vinham travando o caminho há um tempo. O dia traz alívio, clareza e a sensação de que finalmente existem soluções viáveis. Para três signos, esse movimento cria um ambiente mais previsível e favorável, em que esforço gera resultado e a vida realmente começa a ficar mais fácil. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Marte em Capricórnio ajuda você a enxergar com clareza onde estava desperdiçando energia. Tarefas, situações ou relações que exigem atenção se separam daquilo que já pode ser deixado de lado. Com isso, a vida ganha leveza quase imediata. Ao enfrentar o que precisa ser resolvido, tudo começa a fluir melhor.

Dica cósmica: Resolver o essencial agora evita peso desnecessário depois.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Virgem

Você entra em um período altamente produtivo, em que organização e disciplina funcionam sem pressão excessiva. As tarefas parecem mais fáceis porque você entende exatamente quais passos seguir. Cada pequena decisão fortalece sua confiança e traz sensação real de progresso.

Dica cósmica: Quando você sabe o que fazer, agir se torna natural.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Libra

Áreas da vida que pareciam instáveis começam a se estruturar. Você se sente mais capaz de lidar com responsabilidades sem desgaste emocional. Soluções práticas surgem porque sua mente está mais calma e focada, permitindo que tudo seja resolvido com menos esforço.

Dica cósmica: Persistência tranquila é a chave para simplificar o que parecia complicado.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Signo Gêmeos Virgem Libra Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

