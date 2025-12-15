POLÊMICA

Lorena Maria expõe mensagens de MC Daniel e desmente empresários do cantor sobre traição durante gravidez: ‘Lembro de você pelada’

Influenciadora tem usado constantemente as redes sociais para se pronunciar sobre término conturbado com MC Daniel, e trocado acusações com o cantor

Felipe Sena

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 20:59

Lorena Maria e MC Daniel tem trocado diversas acusações através das redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Desde que MC Daniel, de 26 anos, e a influenciadora Lorena Maria, também de 26 anos, terminaram o relacionamento, em julho deste ano, diversas polêmicas vieram aos holofotes. E nesta quarta-feira (15), mais um desdobramento veio à tona após mais uma vez a ex-companheira do artista se pronunciar nas redes sociais, e publicar prints de conversas desmentindo a assessoria do cantor que teria afirmado que não houve traição durante a gravidez de Rás, de apenas 10 meses, o que ela já havia afirmado anteriormente, também nas redes sociais.

Os prints das conversas publicados por Lorena não serão divulgados por se tratar de conteúdo sensível e com uso de palavras de baixo calão, mas em alguns trechos de conversa de MC Daniel com a suposta amante, ele diz: “Acabei de lembrar de você no banho, pelada na minha cama, molhadinha”.

“Lavem essa boca porca de vocês, empresários dele. Print de abril? Mentirosos! A data é em agosto. Eu descobri há oito meses e ainda me culparam. Eu era a traíra e a mulher não era confiável por ter invadido a privacidade dele. Ele mentiu sim, traiu sim! Inclusive tinham várias delas na festa de aniversário dele, onde eu fiquei na rua, tarde, sozinha e grávida tentando chegar na festa num dia que eu estava sendo massacrada na internet. Jurava sim que era um homem fiel, de Deus e de família. Claro que tenho minha responsabilidade de acreditar nisso, mas que cada um arque com as suas! Apesar desse não ser o problema! O problema é o inferno que minha vida virou! O problema é ele ter ido mexer com um assunto muito grave e sério pra me prejudicar! Com meus traumas, minha história e minha dor. Mas, pelo visto, todos eles acham normal essas prodridões!”, escreveu Lorena nos Stories do Instagram.

MC Daniel que já tinha perdido 200 mil seguidores após Lorena Maria expor traições durante gravidez, perdeu a mesma quantidade nesta segunda-feira (15). O funkeiro, que tinha 19,1 milhões de seguidores na última sexta-feira (12), viu o número de seguidores do Instagram cair para 18,7 milhões.

Na ocasião, Lorena usou mais uma vez os Stories do Instagram para desabafar. "Você foi ao programa da Tatá Werneck e em vários outros programas dizer que nunca traiu ninguém, que não trai. Mas vou deixar um print aqui de quando eu estava grávida e você se relacionava sexualmente, pessoalmente, com várias mulheres", declarou.

Lorena ainda afirmou que o cantor era machista e comparava seu corpo com o de outras mulheres durante o puerpério. Além disso, que também sofreu perseguição e tentativas de difamação. "Esse homem não me deixa em paz. Esse homem fala mal de mim para todo mundo, tenta me queimar com todo mundo, falando coisas absurdas sobre mim para os outros", desabafou a influenciadora.

"A pessoa jogava na minha cara até a violência doméstica que eu sofri na minha primeira relação séria. Isso é o que um narcisista faz: tenta manter a pessoa presa, sofrendo e calada", refletiu. "Eu tenho que sofrer, ficar doente, calada, ser humilhada, sofrer racismo, acontecer de tudo e ficar calada. Porque, se eu falar um 'a', eu sou a desgramada que quer destruir a carreira da pessoa", disse ainda sobre o tratamento que recebia de familiares do artista.

"Eles querem que a gente fique calada, sofra quieta e proteja a imagem deles. Isso acabou. A gente não vai mais ficar calada. Eu não quero ser lembrada como a mulher que ficou calada", finalizou.

Após a exposição da traição, o artista também usou os Stories do Instagram para compartilhar uma publicação de cunho religioso e fechou todos os comentários. “Que tipo de amor Deus tem? Bem, é incondicional. Deus ama você nos seus melhores dias, e nos seus piores dias. Ele te ama quando você sente, e quando você não sente também. Ele ama quando você pensa que merece e quando você pensa que não merece. Você não pode fazer Deus parar de te amar. Você pode até tentar, mas vai falhar. Não há nada que você faça que faça Deus deixar de te amar, porque o amor de Deus não se baseia em quem você é, e sim em quem Ele é”, diz o vídeo publicado por Daniel, mostrando que ele está se apegando à Deus nesse momento.

Relembre outras polêmicas após o fim do relacionamento de MC Daniel e Lorena Maria

Em 12 de julho de 2025, Lorena Maria anunciou o fim do relacionamento através das redes sociais, afirmando que “o ciclo havia chegado ao fim”. Na época, ambos pediram respeito e evitaram acusações diretas. Contudo, nos dias seguintes, pessoas próximas à influenciadora começaram a dar a entender que o relacionamento não era tão harmonioso e acendeu rumores de traição.

Surgiram relatos de vínculo tóxico, de comportamentos abusivos e de uma relação construída para as câmeras. MC Daniel negou as acusações e afirmou que o amor vivido era real, tentando conter a escalada da exposição pública.

Em outubro, a relação do ex-casal ficou mais conturbada com a repercussão de rumores sobre uma possível ação judicial envolvendo a pensão de Rás. Lorena mais uma vez usou os Stories do Instagram para desabafar sobre sua versão sobre a disputa judicial com MC Daniel sobre a pensão do filho.

Em texto, a influenciadora relatou a falta de compromisso de MC Daniel com o custeio das despesas do filho, e que teria “dado conta” da maternidade e puerpério sozinha. Contudo, o entrave começou quando Lorena decidiu acionar a Justiça para tentar resolver o caso.

Através do relato publicado nos stories do Instagram, a influenciadora relatou que a “única coisa que pediu para o MC Daniel” foi que ele pagasse o serviço de uma babá para que conseguisse lidar com a criação do filho. O artista também alugou uma casa para que ela morasse com o filho.

“Ele começou a pagar a babá há 3 meses porque foi a única coisa que pedi”, disse a influenciadora que salientou que concordou com a situação por causa de um “acordo verbal”.

“Enviamos uma minuta de acordo pedindo apenas o motorista de vez em quando e um segurança para quando eu precisasse levar Rás para as consultas ou passear com ele e foi negado. Além de querer diminuir o valor do que ele paga diretamente nas duas coisas que paga pro filho”, explicou a influenciadora.

Além disso, Lorena chegou a desmentir o MC, após ele ter dito que tinha tentado oficializar a situação anteriormente. Em uma foto em que exibe a data de oficialização, torna a fala de MC Daniel incongruente. “Quem ama o fruto, não machuca a árvore”, completou no texto.

Na última sexta-feira (12), Lorena afirmou que o MC ataca sua imagem, fala mal dela para terceiros e tenta prejudicar suas relações pessoais e profissionais.