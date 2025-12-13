Acesse sua conta
Lorena Maria expõe traições de MC Daniel e cantor se manifesta

Os dois terminaram meses após terem o primeiro filho e a influenciadora veio á público revelar os motivos

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 16:43

Lorena Maria e MC Daniel
Lorena Maria e MC Daniel Crédito: Reprodução

Lorena Maria resolveu expor tudo que viveu durante a relação com o ex, MC Daniel, na noite desta sexta-feira (12). A influenciadora publicou prints de conversas para provar que foi ela foi traída. Segundo ela, ocorreram inúmeras situações com diversas mulheres, antes, durante e depois de dar à luz ao primeiro filho do casal, Rás.

Lorena ainda relatou que passou a receber ameaças de morte de perfis nas redes sociais contra ela e o filho sempre que se falava sobre a relação com o funkeiro. A jovem insinuou que o famosos poderia estar por trás dessa retaliação. 

Prints expostos por Lorena Maria

Prints expostos por Lorena Maria
Prints expostos por Lorena Maria
Prints expostos por Lorena Maria
Prints expostos por Lorena Maria
1 de 4
Prints expostos por Lorena Maria

“Uma pessoa que fica por aí dizendo para os outros, como ele fez para mim hoje, que a ‘genitora é mentirosa compulsiva’. Agora eu quero que você diga a minha mentira. Porque você foi em um monte de programa contar que você não trai, mas eu vou deixar o print aqui de uma vez que você me traiu enquanto eu estava grávida”, acusou Lorena.

“Tem várias, mas escolhi trazer aqui a mais pesada”, revelou, ao mostrar a troca de mensagens picantes com uma mulher, com ele relembrado a noite que os dois teriam tido juntos durante o relacionamento com ela. A influencer ainda afirmou ter entrado na Justiça contra MC Daniel.

Filho de MC Daniel e Lorena Maria tem duas madrinhas

Lorena Maria diz que Rás, seu filho com MC Daniel, tem duas madrinhas
Anitta é madrinha de Rás, filho de Lorena Maria e MC Daniel
Madrinha de Rás, filho de Lorena e MC Danie
MC Daniel convida Anitta para ser madrinha do seu filho
Lorena Maria confirma que Anitta é madrinha do filho com MC Daniel
O relacionamento entre MC Daniel e Lorena terminou em julho de 2025
Filho de MC Daniel e Lorena Maria nesceu em fevereiro de 2025
MC Daniel e Lorena Maria
MC Daniel e Lorena
Anitta é madrinha de Rás, filho de Lorena Maria e MC Daniel
1 de 10
Lorena Maria diz que Rás, seu filho com MC Daniel, tem duas madrinhas

Reação de MC Daniel

Após a exposição, o artista uso stories do Instagram para compartilhar uma publicação de cunho religioso e ainda tomou uma atitude em relação a suas postagens: fechou todos os comentários.

“Que tipo de amor Deus tem? Bem, é incondicional. Deus ama você nos seus melhores dias, e nos seus piores dias. Ele te ama quando você sente, e quando você não sente também. Ele ama quando você pensa que merece e quando você pensa que não merece. Você não pode fazer Deus parar de te amar. Você pode até tentar, mas vai falhar. Não há nada que você faça que faça Deus deixar de te amar, porque o amor de Deus não se baseia em quem você é, e sim em quem Ele é”, diz o vídeo publicado por Daniel, mostrando que ele está se apegando à Deus nesse momento. 

