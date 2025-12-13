BRIGA PESADA

Lorena Maria expõe traições de MC Daniel e cantor se manifesta

Os dois terminaram meses após terem o primeiro filho e a influenciadora veio á público revelar os motivos

Elis Freire

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 16:43

Lorena Maria e MC Daniel Crédito: Reprodução

Lorena Maria resolveu expor tudo que viveu durante a relação com o ex, MC Daniel, na noite desta sexta-feira (12). A influenciadora publicou prints de conversas para provar que foi ela foi traída. Segundo ela, ocorreram inúmeras situações com diversas mulheres, antes, durante e depois de dar à luz ao primeiro filho do casal, Rás.

Lorena ainda relatou que passou a receber ameaças de morte de perfis nas redes sociais contra ela e o filho sempre que se falava sobre a relação com o funkeiro. A jovem insinuou que o famosos poderia estar por trás dessa retaliação.

“Uma pessoa que fica por aí dizendo para os outros, como ele fez para mim hoje, que a ‘genitora é mentirosa compulsiva’. Agora eu quero que você diga a minha mentira. Porque você foi em um monte de programa contar que você não trai, mas eu vou deixar o print aqui de uma vez que você me traiu enquanto eu estava grávida”, acusou Lorena.

“Tem várias, mas escolhi trazer aqui a mais pesada”, revelou, ao mostrar a troca de mensagens picantes com uma mulher, com ele relembrado a noite que os dois teriam tido juntos durante o relacionamento com ela. A influencer ainda afirmou ter entrado na Justiça contra MC Daniel.

Reação de MC Daniel

Após a exposição, o artista uso stories do Instagram para compartilhar uma publicação de cunho religioso e ainda tomou uma atitude em relação a suas postagens: fechou todos os comentários.