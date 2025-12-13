Lorena Maria expõe traições de MC Daniel e cantor se manifesta

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 16:43
Lorena Maria resolveu expor tudo que viveu durante a relação com o ex, MC Daniel, na noite desta sexta-feira (12). A influenciadora publicou prints de conversas para provar que foi ela foi traída. Segundo ela, ocorreram inúmeras situações com diversas mulheres, antes, durante e depois de dar à luz ao primeiro filho do casal, Rás.
Lorena ainda relatou que passou a receber ameaças de morte de perfis nas redes sociais contra ela e o filho sempre que se falava sobre a relação com o funkeiro. A jovem insinuou que o famosos poderia estar por trás dessa retaliação.
Prints expostos por Lorena Maria
“Uma pessoa que fica por aí dizendo para os outros, como ele fez para mim hoje, que a ‘genitora é mentirosa compulsiva’. Agora eu quero que você diga a minha mentira. Porque você foi em um monte de programa contar que você não trai, mas eu vou deixar o print aqui de uma vez que você me traiu enquanto eu estava grávida”, acusou Lorena.
“Tem várias, mas escolhi trazer aqui a mais pesada”, revelou, ao mostrar a troca de mensagens picantes com uma mulher, com ele relembrado a noite que os dois teriam tido juntos durante o relacionamento com ela. A influencer ainda afirmou ter entrado na Justiça contra MC Daniel.
Após a exposição, o artista uso stories do Instagram para compartilhar uma publicação de cunho religioso e ainda tomou uma atitude em relação a suas postagens: fechou todos os comentários.
“Que tipo de amor Deus tem? Bem, é incondicional. Deus ama você nos seus melhores dias, e nos seus piores dias. Ele te ama quando você sente, e quando você não sente também. Ele ama quando você pensa que merece e quando você pensa que não merece. Você não pode fazer Deus parar de te amar. Você pode até tentar, mas vai falhar. Não há nada que você faça que faça Deus deixar de te amar, porque o amor de Deus não se baseia em quem você é, e sim em quem Ele é”, diz o vídeo publicado por Daniel, mostrando que ele está se apegando à Deus nesse momento.