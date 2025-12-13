VILÃO HOLLYWOODIANO

Peter Greene deixou bilhete enigmático antes de morrer; veja o conteúdo

Ator de 'O Máscara' e 'Pulp Fiction' foi encontrado morto nesta sexta-feira (12)

Elis Freire

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 16:02

Peter Greene Crédito: Reprodução

Peter Greene, ator conhecido por seus papéis de vilão nos clássicos O Máskara e Pulp Fiction, deixou um bilhete enigmático antes de ser encontrado morto aos 60 anos em seu apartamento, em Manhattan, Nova York (EUA). O corpo foi localizado na última sexta-feira (12) após relatos de vizinhos de que ouviam música vindo do local há mais de 24 horas.

Segundo informou um vizinho de Greene ao New York Daily News, o ator foi encontrado de bruços ao lado de um bilhete escrito à mão, já inconsciente. “Peter estava deitado no chão, de bruços, com ferimentos no rosto e sangue por toda parte”, revelou ele ao jornal americano. A causa da morte não foi divulgada.

Ainda de acordo com relatos ao portal, o bilhete tinha o seguinte conteúdo: “Eu ainda sou um Westie”. A mensagem misteriosa foi interpretada como uma referência à gangue irlandesa-americana que atuava em Hell’s Kitchen a partir de 1970.

Quem foi Peter Greene

Nascido em Montclair, Nova Jersey, Greene começou a carreira na TV e estreou no cinema em 1992, no filme Laws of Gravity, ao lado de Edie Falco. Em seguida, ele entrou para a história do cinema ao interpretar Zed, o segurança sádico do filme “Pulp Fiction” (1994), clássico de Quentin Tarantino.