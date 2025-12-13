Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Peter Greene deixou bilhete enigmático antes de morrer; veja o conteúdo

Ator de 'O Máscara' e 'Pulp Fiction' foi encontrado morto nesta sexta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 16:02

Peter Greene
Peter Greene Crédito: Reprodução

Peter Greene, ator conhecido por seus papéis de vilão nos clássicos O Máskara e Pulp Fiction, deixou um bilhete enigmático antes de ser encontrado morto aos 60 anos em seu apartamento, em Manhattan, Nova York (EUA). O corpo foi localizado na última sexta-feira (12) após relatos de vizinhos de que ouviam música vindo do local há mais de 24 horas. 

Segundo informou um vizinho de Greene ao New York Daily News, o ator foi encontrado de bruços ao lado de um bilhete escrito à mão, já inconsciente. “Peter estava deitado no chão, de bruços, com ferimentos no rosto e sangue por toda parte”, revelou ele ao jornal americano. A causa da morte não foi divulgada.

Peter Greene

Peter Greene por Reprodução
Peter Greene por Reprodução
Peter Greene por Reprodução
Peter Greene por Reprodução
1 de 4
Peter Greene por Reprodução

LEIA MAIS

Peter Greene, ator de Pulp Fiction e O Máscara, é encontrado morto aos 60 anos

Ainda de acordo com relatos ao portal, o bilhete tinha o seguinte conteúdo: “Eu ainda sou um Westie”. A mensagem misteriosa foi interpretada como uma referência à gangue irlandesa-americana que atuava em Hell’s Kitchen a partir de 1970.

Quem foi Peter Greene

Nascido em Montclair, Nova Jersey, Greene começou a carreira na TV e estreou no cinema em 1992, no filme Laws of Gravity, ao lado de Edie Falco. Em seguida, ele entrou para a história do cinema ao interpretar Zed, o segurança sádico do filme “Pulp Fiction” (1994), clássico de Quentin Tarantino.

No mesmo ano, o ator se destacou no papel do vilão Dorian Tyrell em "O Máscara", filme protagonizado por Jim Carrey. O artista de Hollywood teve uma carreira marcada por personagens intensos e de mentes sombrias.

Leia mais

Imagem - Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam nascimento da filha e revelam nome escolhido

Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam nascimento da filha e revelam nome escolhido

Imagem - BBB 26 terá Casa de Vidro em Salvador, anuncia Tadeu Schimdt

BBB 26 terá Casa de Vidro em Salvador, anuncia Tadeu Schimdt

Imagem - Wagner Moura gera polêmica ao criticar PL do Streaming e alertar Lula

Wagner Moura gera polêmica ao criticar PL do Streaming e alertar Lula

Tags:

Morte Hollywood Bilhete

Mais recentes

Imagem - Veja 10 fatos que mostram o quanto o Uruguai é diferente do Brasil

Veja 10 fatos que mostram o quanto o Uruguai é diferente do Brasil
Imagem - Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam nascimento da filha e revelam nome escolhido

Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam nascimento da filha e revelam nome escolhido
Imagem - Peter Greene, ator de Pulp Fiction e O Máscara, é encontrado morto aos 60 anos

Peter Greene, ator de Pulp Fiction e O Máscara, é encontrado morto aos 60 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-deputado Marcell Moraes é preso acusado de ameaçar namorada em condomínio de luxo em Salvador
01

Ex-deputado Marcell Moraes é preso acusado de ameaçar namorada em condomínio de luxo em Salvador

Imagem - Portal de ação e coragem: 5 signos vão sentir uma virada poderosa ainda neste sábado (13 de dezembro)
02

Portal de ação e coragem: 5 signos vão sentir uma virada poderosa ainda neste sábado (13 de dezembro)

Imagem - Iludidos: 4 signos vão se meter em furadas no amor em dezembro
03

Iludidos: 4 signos vão se meter em furadas no amor em dezembro

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²
04

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²