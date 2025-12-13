BBB 26 terá Casa de Vidro em Salvador, anuncia Tadeu Schimdt

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 14:06
A edição de 2026 do Big Brother Brasil promete ser histórica! Pela primeira vez, todos os participantes anônimos serão escolhidas pelo público e a Bahia não podia ficar fora dessa competição para entrar na casa mais vigiada do Brasil. Através de um vídeo publicado no Instagram neste sábado (13), o apresentador do reality Tadeu Schimdt anunciou que Salvador vai receber a Casa de Vidro do Nordeste, onde os candidatos a serem escolhidos se mostrarão para o país.
"Isso mesmo, a terceira Casa de Vidro estará na terra do molho e do dendê. Salvador vai representar a região Nordeste e terá uma Casa de Vidro pra chamar de sua! Preparados?", escreveu ele, em publicação nas redes sociais.
BBB 26
Duas outras cidades que vão receber a Casa de Vidro do BBB 26 já foram reveladas. A escolhida para a região Sudeste é São Caetano do Sul, no ABC Paulista, enquanto Brasília, no Distrito Federal, será a representante da região Centro-Oeste.
Ao todo, serão cinco Casas de Vidro, nas cinco regiões do país. Elas serão determinantes para a próxima edição do Big Brother Brasil, de onde sairão os 10 participantes do grupo Pipoca da edição. Cada local receberá quatro candidatos, que vão concorrer a duas vagas para entrar no BBB 26. O homem mais votado e a mulher mais votada de casa "residência", por decisão popular, vão garantir espaço no programa.
