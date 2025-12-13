Giovanna Lancellotti comenta fofoca sobre Grazi Massafera em Três Graças

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 11:38
A atriz Giovanna Lancellotti resolveu comentar sobre um boato no qual a colega de profissão Grazi Massafera está envolvida. A ex-BBB se tornou alvo de uma fofoca nos bastidores da novela das 9 da TV Globo "Três Graças". De acordo com os rumores que circulam nas redes sociais, a intérprete da vilã Arminda na trama teria adquirido fama de antipática pelo elenco.
Gi afirmou que acredita que a informação sobre a amiga não seja verdadeira. “Duvido. Ela é muito legal. Muito mesmo. E essas matérias são muito sensacionalistas. Aff, melhorem”, escreveu no X, antigo Twitter.
De acordo com coluna da Veja, Grazi Massafera ganhou fama de antipática nos bastidores por evitar interações interações com outros integrantes do elenco. A postura dela estaria gerando tensão na produção da telenovela e causado inclusive um desentendimento com um caracterizador durante gravação.
Na recém estreada Três Graças, Grazi Massafera interpreta Arminda, viúva do ex-sócio da Fundação Ferette, desaparecido em circunstâncias misteriosas. Na trama, ela compartilha negócios e tramoias com Santiago Ferette (Murilo Benício), seu amante.