Giovanna Lancellotti comenta fofoca sobre Grazi Massafera em Três Graças

Os rumores sobre a intérprete da vilã Arminda nos bastidores não são os melhores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 11:38

Giovanna Lancellotti reage a boato sobre Grazi Massafera
Giovanna Lancellotti reage a boato sobre Grazi Massafera Crédito: Reprodução

A atriz Giovanna Lancellotti resolveu comentar sobre um boato no qual a colega de profissão Grazi Massafera está envolvida. A ex-BBB se tornou alvo de uma fofoca nos bastidores da novela das 9 da TV Globo "Três Graças". De acordo com os rumores que circulam nas redes sociais, a intérprete da vilã Arminda na trama teria adquirido fama de antipática pelo elenco. 

Gi afirmou que acredita que a informação sobre a amiga não seja verdadeira. “Duvido. Ela é muito legal. Muito mesmo. E essas matérias são muito sensacionalistas. Aff, melhorem”, escreveu no  X, antigo Twitter. 

Entenda a polêmica

De acordo com coluna da Veja, Grazi Massafera ganhou fama de antipática nos bastidores por evitar interações interações com outros integrantes do elenco. A postura dela estaria gerando tensão na produção da telenovela e causado inclusive um desentendimento com um caracterizador durante gravação. 

Na recém estreada Três Graças, Grazi Massafera interpreta Arminda, viúva do ex-sócio da Fundação Ferette, desaparecido em circunstâncias misteriosas. Na trama, ela compartilha negócios e tramoias com Santiago Ferette (Murilo Benício), seu amante.

