ANTIPATIA

Giovanna Lancellotti comenta fofoca sobre Grazi Massafera em Três Graças

Os rumores sobre a intérprete da vilã Arminda nos bastidores não são os melhores

Elis Freire

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 11:38

Giovanna Lancellotti reage a boato sobre Grazi Massafera Crédito: Reprodução

A atriz Giovanna Lancellotti resolveu comentar sobre um boato no qual a colega de profissão Grazi Massafera está envolvida. A ex-BBB se tornou alvo de uma fofoca nos bastidores da novela das 9 da TV Globo "Três Graças". De acordo com os rumores que circulam nas redes sociais, a intérprete da vilã Arminda na trama teria adquirido fama de antipática pelo elenco.

Gi afirmou que acredita que a informação sobre a amiga não seja verdadeira. “Duvido. Ela é muito legal. Muito mesmo. E essas matérias são muito sensacionalistas. Aff, melhorem”, escreveu no X, antigo Twitter.

Entenda a polêmica

De acordo com coluna da Veja, Grazi Massafera ganhou fama de antipática nos bastidores por evitar interações interações com outros integrantes do elenco. A postura dela estaria gerando tensão na produção da telenovela e causado inclusive um desentendimento com um caracterizador durante gravação.