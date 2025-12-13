FOFURA!

Thiaguinho e Carol Peixinho surgem em viagem de jatinho e rosto do filho Bento encanta web

Casal compartilhou registros com o pequeno durante passeio em família nesta sexta-feira (12)

Elis Freire

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 10:25

Viagem de jatinho de Carol Peixinho, Thiaguinho e família Crédito: Reprodução

Thiaguinho e a esposa Carol Peixinho compartilharam nas redes sociais nesta sexta-feira (12) imagens da primeira viagem do filho Bento, que completará três meses na próxima semana. Em um passeio de jatinho em família, o rostinho do pequeno encantou a web, rendendo inúmeros elogios.

“Primeira viagem do nosso maior destino. Descobrindo o mundo com ele!”, escreveu Carol, celebrando a novidade na vida de Bento. Nos registros, além do casal, também estão os pais do cantor. Em uma das fotos, a ex-BBB beija a cabeça do filho, enquanto o cantor de pagode segura o menino dentro do jato particular.

Após Bento completar um mês de vida, Carol foi às redes relatar como tem sido a experiência da maternidade: “40 dias vivendo intensamente o Bento, amando cada dia mais e mais. Surreal! Os horários estão começando a se ajeitar. Aleluia! Meu ‘bezerrinho’ crescendo e ganhando peso à beça. Amém! Eu já era fã do leite materno, agora estou com hiperfoco. Semana que vem a mamy (mamãe) volta a trabalhar e a malhar. Uhul!”, escreveu a influenciadora na época.