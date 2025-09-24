FOFURA

Rosto do filho de Thiaguinho e Carol Peixinho encanta a web: 'Nossa, ele é muito lindo'

Bento, primeiro filho do casal, ganhou elogios de seguidores e famosos após nasce

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 21:31

Nasce primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho Crédito: Reprodução/@estudio_thalitacastanha

O primeiro herdeiro do cantor Thiaguinho e da modelo e ex-BBB Carol Peixinho já é sucesso nas redes sociais. Nascido há poucos dias, o pequeno Bento conquistou seguidores e fãs com sua aparência encantadora, logo após os pais compartilharem as primeiras fotos do bebê.

Os registros foram publicados nos perfis oficiais de Thiaguinho e Carol, que comemoraram a chegada do filho com mensagens emocionadas. Nos comentários, internautas e famosos se encantaram com a beleza e o charme do recém-nascido.

“Coisa mais linda!!! Seja bem-vindo, Bento! Que a alegria e o amor continuem preenchendo essa família maravilhosa!”, escreveu uma seguidora. Outra admiradora destacou: “Nossa, ele é MUITO LINDO DE VERDADE, um anjo puro e maravilhoso!”.

A atriz e apresentadora Regina Casé também se emocionou: “Bento já é abençoado pelo nome! Que venha uma chuva de bênçãos para esse menininho tão amado desde antes de nascer! É tão bom ver a mamãe e o papai felizes assim… Amo vocês!”.

Outros seguidores elogiaram a semelhança do bebê com os pais: “Como é lindo o Bentoooooo, parece os pais, que são muito bonitos também”, comentou uma fã.