Rosto do filho de Thiaguinho e Carol Peixinho encanta a web: 'Nossa, ele é muito lindo'

Bento, primeiro filho do casal, ganhou elogios de seguidores e famosos após nasce

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 21:31

Nasce primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho
Nasce primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho Crédito: Reprodução/@estudio_thalitacastanha

O primeiro herdeiro do cantor Thiaguinho e da modelo e ex-BBB Carol Peixinho já é sucesso nas redes sociais. Nascido há poucos dias, o pequeno Bento conquistou seguidores e fãs com sua aparência encantadora, logo após os pais compartilharem as primeiras fotos do bebê.

Os registros foram publicados nos perfis oficiais de Thiaguinho e Carol, que comemoraram a chegada do filho com mensagens emocionadas. Nos comentários, internautas e famosos se encantaram com a beleza e o charme do recém-nascido.

Nasce primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho

Nasce primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho por Reprodução/@estudio_thalitacastanha
Nasce primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho por Reprodução/@estudio_thalitacastanha
Carol e Thiaguinho vivem juntos desde 2021 e anunciaram a gravidez em março deste ano por Reprodução
Nasce primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho por Reprodução/@estudio_thalitacastanha
Thiaguinho e Carol Peixinho por Reprodução/Redes Sociais
Nasce primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho por Reprodução/@estudio_thalitacastanha
Carol Peixinho surpreende ao mostrar movimentos do filho na barriga por Reprodução
Thiaguinho e Carol Peixinho por Reprodução/Instagram
Carol Peixinho por Reprodução/Instagram
1 de 9
Nasce primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho por Reprodução/@estudio_thalitacastanha

“Coisa mais linda!!! Seja bem-vindo, Bento! Que a alegria e o amor continuem preenchendo essa família maravilhosa!”, escreveu uma seguidora. Outra admiradora destacou: “Nossa, ele é MUITO LINDO DE VERDADE, um anjo puro e maravilhoso!”.

A atriz e apresentadora Regina Casé também se emocionou: “Bento já é abençoado pelo nome! Que venha uma chuva de bênçãos para esse menininho tão amado desde antes de nascer! É tão bom ver a mamãe e o papai felizes assim… Amo vocês!”.

Outros seguidores elogiaram a semelhança do bebê com os pais: “Como é lindo o Bentoooooo, parece os pais, que são muito bonitos também”, comentou uma fã.

Em suas redes, Thiaguinho e Carol compartilharam uma mensagem em nome do filho, celebrando o amor recebido: “Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e papai radiante de felicidade! Fui muito esperado e já recebi tanto carinho… Presentes, mensagens e abraços cheios de energia boa… Senti cada um de vocês pertinho de mim mesmo antes de chegar! Agora é hora de viver, crescer e espalhar alegria! Que Deus abençoe minha jornada! Com muito amor, Bento e família”, escreveram.

Carol Peixinho Thiaguinho

