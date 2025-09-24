Rosto do filho de Thiaguinho e Carol Peixinho encanta a web: 'Nossa, ele é muito lindo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 21:31
O primeiro herdeiro do cantor Thiaguinho e da modelo e ex-BBB Carol Peixinho já é sucesso nas redes sociais. Nascido há poucos dias, o pequeno Bento conquistou seguidores e fãs com sua aparência encantadora, logo após os pais compartilharem as primeiras fotos do bebê.
Os registros foram publicados nos perfis oficiais de Thiaguinho e Carol, que comemoraram a chegada do filho com mensagens emocionadas. Nos comentários, internautas e famosos se encantaram com a beleza e o charme do recém-nascido.
“Coisa mais linda!!! Seja bem-vindo, Bento! Que a alegria e o amor continuem preenchendo essa família maravilhosa!”, escreveu uma seguidora. Outra admiradora destacou: “Nossa, ele é MUITO LINDO DE VERDADE, um anjo puro e maravilhoso!”.
A atriz e apresentadora Regina Casé também se emocionou: “Bento já é abençoado pelo nome! Que venha uma chuva de bênçãos para esse menininho tão amado desde antes de nascer! É tão bom ver a mamãe e o papai felizes assim… Amo vocês!”.
Outros seguidores elogiaram a semelhança do bebê com os pais: “Como é lindo o Bentoooooo, parece os pais, que são muito bonitos também”, comentou uma fã.
Em suas redes, Thiaguinho e Carol compartilharam uma mensagem em nome do filho, celebrando o amor recebido: “Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e papai radiante de felicidade! Fui muito esperado e já recebi tanto carinho… Presentes, mensagens e abraços cheios de energia boa… Senti cada um de vocês pertinho de mim mesmo antes de chegar! Agora é hora de viver, crescer e espalhar alegria! Que Deus abençoe minha jornada! Com muito amor, Bento e família”, escreveram.