Como o simples hábito de tirar os sapatos ao entrar em casa pode salvar a vida de sua família

Pesquisas mostram que os sapatos usados fora de casa carregam uma série de bactérias prejudiciais à saúde

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 13:08

Para evitar danos à saúde, considere criar um espaço próximo à entrada para guardar os sapatos
Para evitar danos à saúde, considere criar um espaço próximo à entrada para guardar os sapatos Crédito: Freepik

Em muitos lares, é comum que as mães proíbam a entrada de pessoas calçadas dentro de casa. À primeira vista, pode parecer apenas um hábito ou uma questão de limpeza.

No entanto, essa regra tem fundamento. Sapatos usados na rua podem carregar microrganismos e substâncias nocivas, trazendo para o ambiente doméstico muito mais do que simples poeira ou resíduos visíveis.

Uma questão de saúde

Esses sapatos carregam bactérias, alérgenos e substâncias químicas perigosas que afetam diretamente a saúde. Muitos desses agentes estão ligados a doenças respiratórias, infecções e outros problemas sérios.

Isso porque os calçados passam diariamente por locais contaminados, entre eles banheiros públicos, calçadas movimentadas, corredores de hospitais e gramados tratados com produtos químicos como pesticidas e herbicidas.

De acordo com uma pesquisa da Universidade do Arizona (EUA), em que dez participantes usaram novos sapatos por duas semanas, 96% dos calçados apresentaram bactérias coliformes, geralmente associadas a fezes.

Além disso, 27% continham cepas de Escherichia coli (E. coli), bactéria capaz de causar infecções graves e até fatais.

Agentes perigosos

Embora algumas cepas de E. coli sejam inofensivas, outras produzem toxinas Shiga, capazes de causar diarreia com sangue e levar à síndrome hemolítico-urêmica – uma condição grave que pode resultar em falência renal.

Crianças menores de cinco anos estão entre as mais vulneráveis, já que o sistema imunológico ainda está em formação e o contato frequente das mãos com a boca aumenta o risco de contaminação.

A E. coli, porém, não é a única ameaça trazida pelos calçados.

Outra pesquisa, disponível na National Library of Medicine revela que os sapatos também carregam Clostridium difficile, responsável por episódios severos de diarréia.

O mesmo vale para a Staphylococcus aureus, uma superbactéria associada a infecções graves na pele, nos pulmões e no sangue.

Não são só as bactérias

Os riscos para a saúde não se limitam às bactérias. Outros estudos mostram que os sapatos usados na rua podem acumular substâncias químicas e alérgenos, incluindo pesticidas, herbicidas e metais pesados como o chumbo.

A exposição a esses contaminantes é especialmente nociva para crianças e animais domésticos.

Até mesmo o pólen pode ser trazido para dentro de casa pelas solas, comprometendo a qualidade do ar em um ambiente que deveria oferecer segurança e proteção.

Como implementar

Diante de tantas evidências, deixar os sapatos do lado de fora não soa mais como exagero.

Uma boa opção é criar um espaço próximo à entrada para guardá-los e até deixar chinelos disponíveis para os visitantes.

Mesmo que pareça estranho no começo, esse simples hábito ajuda a manter a casa mais limpa, segura e saudável.

Tags:

