Nem branco, nem amarelo: a cor que será tendência em 2026

Tonalidade suave inspira moda, decoração e comportamento na estação mais quente do ano.

Agência Correio

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 13:00

Azul pastel domina o verão 2026 com leveza, frescor e elegância natural. Crédito: Pexels

Nem branco nem amarelo: a cor que vai dominar o verão de 2026 é o azul pastel. Leve, sofisticado e sereno, ele traz frescor aos dias ensolarados e traduz o espírito natural da estação.

Inspirada em mares calmos e céus claros, essa tonalidade suave já conquista o mundo da moda e da decoração. Além de elegante, o azul pastel combina com estilos variados e transmite tranquilidade e leveza.

Com essa proposta, o verão de 2026 se volta para o essencial: simplicidade, bem-estar e conexão com a natureza. A cor simboliza uma busca por equilíbrio e autenticidade em tempos de excesso.

Por que o azul pastel está em alta

O azul pastel reflete uma tendência global voltada à calma e ao bem-estar. Segundo especialistas em comportamento de consumo, o público busca tons que tragam serenidade após anos marcados por excesso de estímulos e cores vibrantes.

Essa tonalidade evoca imagens de céu limpo e mares tranquilos, elementos que despertam a sensação de paz e respiro visual. É uma cor que remete à liberdade e ao relaxamento — exatamente o que se espera do verão.

Além disso, o azul pastel conversa com o movimento de sustentabilidade. Tons inspirados na natureza vêm ganhando espaço em roupas, interiores e produtos de design que buscam harmonia com o meio ambiente.

Como usar a cor do verão 2026

O azul pastel é extremamente versátil. Ele pode ser o destaque de um look inteiro ou o detalhe sutil em acessórios e peças menores. Essa adaptabilidade o torna ideal para diferentes idades e estilos.

Em roupas de algodão e linho, o azul pastel cria uma sensação de leveza. Em tecidos fluidos, transmite elegância discreta. Já em acessórios, adiciona frescor sem exageros, sendo ótimo para quem quer experimentar sem ousar demais.

Essa versatilidade é um dos principais motivos do sucesso da cor. Ela transita com facilidade entre o casual e o sofisticado, adaptando-se tanto a praias quanto a ambientes urbanos.

Moda e comportamento: uma tendência emocional

Mais do que estética, o azul pastel carrega significado emocional. Ele representa uma resposta às tendências minimalistas e ao desejo por uma vida mais leve e equilibrada. É o oposto das cores saturadas que dominaram temporadas anteriores.

Psicólogos da cor afirmam que tons de azul transmitem confiança e segurança. Na moda, isso se traduz em uma forma de comunicar tranquilidade e introspecção — valores cada vez mais desejados no ritmo acelerado do cotidiano.

Marcas de luxo e fast fashion já incluem o tom em coleções resort e cápsulas sustentáveis. O resultado é uma moda que une elegância, conforto e consciência ambiental.

Além das passarelas: o azul pastel em casa

O azul pastel também está invadindo os interiores. Segundo a revista de design Elle Decor, o tom se destaca em paredes, móveis e objetos de decoração, substituindo o branco tradicional sem perder leveza.

Quando usado em ambientes pequenos, amplia a sensação de espaço e ilumina o cômodo. É uma cor curinga para quem deseja renovar o visual da casa sem precisar de grandes reformas.

Combinado com tons de areia, bege e verde-água, o azul pastel cria um ambiente acolhedor e contemporâneo — ideal para quem busca equilíbrio entre natureza e sofisticação.

Um símbolo da nova estação

O verão 2026 promete ser marcado por simplicidade e frescor. O azul pastel surge como a síntese dessa energia: delicado, versátil e otimista, ele reforça o desejo coletivo por leveza e autenticidade.