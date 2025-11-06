Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nem branco, nem amarelo: a cor que será tendência em 2026

Tonalidade suave inspira moda, decoração e comportamento na estação mais quente do ano.

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 13:00

Azul pastel domina o verão 2026 com leveza, frescor e elegância natural.
Azul pastel domina o verão 2026 com leveza, frescor e elegância natural. Crédito: Pexels

Nem branco nem amarelo: a cor que vai dominar o verão de 2026 é o azul pastel. Leve, sofisticado e sereno, ele traz frescor aos dias ensolarados e traduz o espírito natural da estação.

Inspirada em mares calmos e céus claros, essa tonalidade suave já conquista o mundo da moda e da decoração. Além de elegante, o azul pastel combina com estilos variados e transmite tranquilidade e leveza.

Azul pastel

Azul pastel por Pexels
Azul pastel por Pexels
Azul pastel por Pexels
Azul pastel por Pexels
Azul pastel por Pexels
Azul pastel por Pexels
1 de 6
Azul pastel por Pexels

LEIA MAIS

Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

Fígado em alerta: sintomas que indicam que algo não vai bem com o órgão

Temperatura de 37,5°C já é febre: entenda o que muda e quando procurar o pediatra

Com essa proposta, o verão de 2026 se volta para o essencial: simplicidade, bem-estar e conexão com a natureza. A cor simboliza uma busca por equilíbrio e autenticidade em tempos de excesso.

Por que o azul pastel está em alta

O azul pastel reflete uma tendência global voltada à calma e ao bem-estar. Segundo especialistas em comportamento de consumo, o público busca tons que tragam serenidade após anos marcados por excesso de estímulos e cores vibrantes.

Essa tonalidade evoca imagens de céu limpo e mares tranquilos, elementos que despertam a sensação de paz e respiro visual. É uma cor que remete à liberdade e ao relaxamento — exatamente o que se espera do verão.

Além disso, o azul pastel conversa com o movimento de sustentabilidade. Tons inspirados na natureza vêm ganhando espaço em roupas, interiores e produtos de design que buscam harmonia com o meio ambiente.

Como usar a cor do verão 2026

O azul pastel é extremamente versátil. Ele pode ser o destaque de um look inteiro ou o detalhe sutil em acessórios e peças menores. Essa adaptabilidade o torna ideal para diferentes idades e estilos.

Em roupas de algodão e linho, o azul pastel cria uma sensação de leveza. Em tecidos fluidos, transmite elegância discreta. Já em acessórios, adiciona frescor sem exageros, sendo ótimo para quem quer experimentar sem ousar demais.

Essa versatilidade é um dos principais motivos do sucesso da cor. Ela transita com facilidade entre o casual e o sofisticado, adaptando-se tanto a praias quanto a ambientes urbanos.

Moda e comportamento: uma tendência emocional

Mais do que estética, o azul pastel carrega significado emocional. Ele representa uma resposta às tendências minimalistas e ao desejo por uma vida mais leve e equilibrada. É o oposto das cores saturadas que dominaram temporadas anteriores.

Psicólogos da cor afirmam que tons de azul transmitem confiança e segurança. Na moda, isso se traduz em uma forma de comunicar tranquilidade e introspecção — valores cada vez mais desejados no ritmo acelerado do cotidiano.

Marcas de luxo e fast fashion já incluem o tom em coleções resort e cápsulas sustentáveis. O resultado é uma moda que une elegância, conforto e consciência ambiental.

Além das passarelas: o azul pastel em casa

O azul pastel também está invadindo os interiores. Segundo a revista de design Elle Decor, o tom se destaca em paredes, móveis e objetos de decoração, substituindo o branco tradicional sem perder leveza.

Quando usado em ambientes pequenos, amplia a sensação de espaço e ilumina o cômodo. É uma cor curinga para quem deseja renovar o visual da casa sem precisar de grandes reformas.

Combinado com tons de areia, bege e verde-água, o azul pastel cria um ambiente acolhedor e contemporâneo — ideal para quem busca equilíbrio entre natureza e sofisticação.

Um símbolo da nova estação

O verão 2026 promete ser marcado por simplicidade e frescor. O azul pastel surge como a síntese dessa energia: delicado, versátil e otimista, ele reforça o desejo coletivo por leveza e autenticidade.

Nas roupas, nos objetos e até nas paredes, essa cor promete dominar o cenário da moda e do design. Afinal, em tempos acelerados, nada é mais moderno do que desacelerar com estilo.

Leia mais

Imagem - Truque de lavanderia: vinagre com sabão líquido limpa, amacia e conserva as cores das roupas

Truque de lavanderia: vinagre com sabão líquido limpa, amacia e conserva as cores das roupas

Imagem - Nem dezembro, nem janeiro: qual a melhor época do ano para tirar férias?

Nem dezembro, nem janeiro: qual a melhor época do ano para tirar férias?

Imagem - Conheça as cabines aquecidas criadas para abrigar moradores de rua em dias frios

Conheça as cabines aquecidas criadas para abrigar moradores de rua em dias frios

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ana Castela curte comentário ligado à Virginia e web reage; entenda

Ana Castela curte comentário ligado à Virginia e web reage; entenda
Imagem - Valor das joias usadas por Anitta em evento com Príncipe William surpreendem

Valor das joias usadas por Anitta em evento com Príncipe William surpreendem

MAIS LIDAS

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo
01

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)
03

Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)

Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)
04

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)