Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)

Animação traz reflexão para todas as idades sobre o sentido da vida

  Felipe Sena

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 11:00

Crédito: Reprodução

“Soul - Uma Aventura com Alma” (2020), produzido pela Pixar, marca da Disney, é mais do que uma animação infantil, mas um filme feito para várias faixas etárias e que faz refletir sobre a vida, sonhos, objetivos, e sobretudo: ‘O que faz de você. Você?’.

Na animação, Joe Gardner é um professor de música do ensino médio que sempre sonhou em ser músico de jazz. Quando, finalmente, tem a chance de impressionar outros músicos durante um ensaio aberto, sofre um acidente que faz com que sua alma seja separada de seu corpo e transportada para um centro no qual as almas se desenvolvem e ganham paixões antes de serem enviadas para um recém-nascido.

'Soul - Uma Aventura com Alma'

Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução

Joe deve trabalhar com 22, uma das almas em treinamento, que tem uma visão obscura da vida depois de ficar presa por anos no centro evitando seguir na Terra. De acordo com um artigo escrito pela psicóloga Rafaela Andrade, para o site da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), “Soul” é um filme que nos faz refletir sobre o sentido da vida. Além de ter boas mensagens que tratam questões existenciais.

“Soul” alcançou diversos marcos, como uma rara aprovação de 95% no Rotten Tomatoes, com base em centenas de críticas, recebendo o selo “Certified Fresh”. No Metacritic, que agrega avaliações de críticos especializados, o filme obteve uma pontuação alta, indicando aclamação universal.

Sessão da Tarde é exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.

Sessão da Tarde

