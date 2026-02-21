CARNAVAL DO RJ

Desfile das Campeãs 2026: veja onde será transmitido, horário e ordem das escolas de samba no desfile

Ao todo, sete escolas desfilarão

Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 22:52

Viradouro Crédito: Alex Ferro/Riotur

A Marquês de Sapucaí volta a receber as escolas mais bem colocadas do Grupo Especial na madrugada deste sábado para domingo (21), no tradicional Desfile das Campeãs, que encerra oficialmente o Carnaval do Rio de Janeiro. Sete agremiações retornam à avenida após conquistarem as maiores pontuações na apuração.

A grande vencedora de 2026 foi a Unidos do Viradouro, que alcançou 270 pontos com o enredo Pra Cima, Ciça!, homenagem a Moacyr da Silva Pinto, o Mestre Ciça. A escola de Niterói lidera a celebração que reúne as seis outras melhores colocadas da competição. A transmissão poderá ser acompanhada na Globo.

Confira a ordem e os horários dos desfiles:

22h, Estação Primeira de Mangueira

23h20, Imperatriz Leopoldinense

0h40, Acadêmicos do Salgueiro

2h, Unidos de Vila Isabel

3h20, Beija-Flor de Nilópolis

4h40, Unidos do Viradouro