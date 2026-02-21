Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Desfile das Campeãs 2026: veja onde será transmitido, horário e ordem das escolas de samba no desfile

Ao todo, sete escolas desfilarão

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 22:52

Viradouro
Viradouro Crédito: Alex Ferro/Riotur

A Marquês de Sapucaí volta a receber as escolas mais bem colocadas do Grupo Especial na madrugada deste sábado para domingo (21), no tradicional Desfile das Campeãs, que encerra oficialmente o Carnaval do Rio de Janeiro. Sete agremiações retornam à avenida após conquistarem as maiores pontuações na apuração.

A grande vencedora de 2026 foi a Unidos do Viradouro, que alcançou 270 pontos com o enredo Pra Cima, Ciça!, homenagem a Moacyr da Silva Pinto, o Mestre Ciça. A escola de Niterói lidera a celebração que reúne as seis outras melhores colocadas da competição. A transmissão poderá ser acompanhada na Globo.

Imagens do desfile da Viradouro

Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
1 de 10
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews

Confira a ordem e os horários dos desfiles:

22h, Estação Primeira de Mangueira

23h20, Imperatriz Leopoldinense

0h40, Acadêmicos do Salgueiro

2h, Unidos de Vila Isabel

3h20, Beija-Flor de Nilópolis

4h40, Unidos do Viradouro

A noite promete arquibancadas cheias e clima de consagração para as escolas que marcaram o Carnaval 2026 com desfiles de alto nível técnico e forte apelo emocional.

Mais recentes

Imagem - Reviravolta amorosa e dinheiro inesperado agitam o domingo (22 de fevereiro): 3 signos entram em virada decisiva

Reviravolta amorosa e dinheiro inesperado agitam o domingo (22 de fevereiro): 3 signos entram em virada decisiva
Imagem - BBB 26: Chaiany vai para o Paredão e rival ganha imunidade em dinâmica do Big Fone

BBB 26: Chaiany vai para o Paredão e rival ganha imunidade em dinâmica do Big Fone
Imagem - Tudo finalmente começa a se encaixar para esses 5 signos antes do fim de fevereiro de 2026

Tudo finalmente começa a se encaixar para esses 5 signos antes do fim de fevereiro de 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial
01

Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial

Imagem - Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco
02

Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco

Imagem - Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas
03

Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas

Imagem - Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro
04

Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro