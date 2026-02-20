Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 20:51
A Prefeitura de Salvador iniciou, nesta sexta-feira (20), as inscrições para o processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal da Educação (Smed). O certame, regido pelo Edital Reda nº 03/2026, oferece 60 vagas temporárias para a função de Monitor Escolar, com o objetivo de reforçar o suporte pedagógico e o acompanhamento dos estudantes na rede municipal.
As oportunidades estão distribuídas geograficamente para atender tanto a capital quanto a região insular, sendo 50 vagas destinadas à sede, em Salvador, e outras 10 vagas para as ilhas de Maré, Frades e Bom Jesus dos Passos. Para concorrer, o candidato deve possuir o Ensino Médio completo. Os selecionados serão contratados sob o Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), com remuneração fixada em R$1.621.
O processo seletivo é organizado pelo Instituto AOCP e as inscrições permanecem abertas até o dia 16 de março de 2026. Candidatos que desejam solicitar a isenção da taxa devem ficar atentos ao prazo específico, que vai de 20 a 27 de fevereiro. Já a aplicação da prova objetiva está prevista para ocorrer no turno da tarde do dia 12 de abril de 2026.
Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente via internet, através dos sites oficiais do Instituto AOCP ou da Secretaria Municipal de Gestão (Semge). Caso tenha interesse, acesse esse link. A prefeitura recomenda a leitura atenta do edital completo, disponível na aba de "Concursos" dos portais mencionados, para conferir o conteúdo programático e demais detalhes normativos do certame.