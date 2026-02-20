Acesse sua conta
Inscrições para mais de 2,7 mil vagas de Reda da rede pública de ensino terminam nesta segunda (23)

Oportunidades são para as funções de técnico administrativo, professor orientador de estágio e técnico de nível superior

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:40

Professor em escola pública na Bahia
Os editais ja podem ser conferidos no site da SEC Crédito: Viviane Macêdo/Divulgação

As inscrições para os três processos seletivos em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) da Secretaria da Educação do Estado (SEC) se encerram nesta segunda-feira (23). As seleções são voltadas à contratação de cerca de três mil profissionais para atuação nas funções de técnico administrativo temporário; professor orientador de estágio nas áreas de Enfermagem e Radiologia; e técnico de nível superior em Engenharia, Arquitetura, Contábeis e Administração.

Os interessados devem se inscrever no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Ao todo, são 2,5 mil vagas para técnico administrativo temporário, 228 para professor orientador de estágio em Saúde e 49 para técnico de nível superior. Os técnicos administrativos temporários atuarão em unidades escolares dos 417 municípios baianos e nos órgãos administrativos da SEC, como os Núcleos Territoriais de Educação (NTE) e o órgão central, em Salvador.

Já os professores orientadores de estágio serão lotados nos cursos técnicos de Enfermagem e Radiologia da rede estadual de Educação Profissional, enquanto os técnicos de nível superior vão trabalhar nos NTEs dos territórios de identidade de Irecê (NTE 1), da Chapada Diamantina (NTE 3), de Bacia do Rio Grande (NTE 11), de Piemonte de Diamantina (NTE 16), do Semiárido Nordeste II (NTE 17), do Médio Rio de Contas (NTE 22), da Região Metropolitana de Salvador (NTE 26) e da Costa do Descobrimento (NTE 27).

Os editais das seleções podem ser conferidos no site da secretaria. A validade dos processos seletivos é de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período, conforme previsto nos editais.

