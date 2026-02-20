Acesse sua conta
Prefeitura anuncia concurso público com 199 vagas e salários de até R$ 18 mil

Oportunidade contempla todos os níveis de escolaridade

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 13:51

A Prefeitura de Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, está com concurso público aberto e oferta 199 vagas para cargos de diferentes níveis de escolaridade. As oportunidades contemplam desde funções para quem tem ensino fundamental até postos que exigem formação superior. A remuneração inicial é de R$ 1.908,00, podendo chegar a R$ 18 mil, a depender do cargo escolhido.

De acordo com o edital, as inscrições seguem abertas até o dia 19 de março e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da Fundação Fafipa, organizadora do certame. Para participar, o candidato precisa efetuar o pagamento de taxa, que varia conforme o nível de escolaridade exigido: R$ 70 para cargos de nível fundamental incompleto, R$ 90 para nível médio e R$ 120 para nível superior.

O processo seletivo será composto por diferentes etapas, a depender da função pretendida. Todos os candidatos serão submetidos a prova objetiva, prevista para o dia 19 de abril. Para o cargo de procurador, haverá ainda prova discursiva. Já os candidatos às vagas de professor passarão por prova de desempenho didático. O cargo de agente administrativo contará com prova prática, enquanto os concorrentes à função de agente da defesa civil deverão realizar teste de aptidão física. Para os cargos de nível superior, também está prevista avaliação de títulos como etapa classificatória.

O edital detalha os requisitos específicos para cada função, bem como o cronograma completo do concurso. A expectativa é de que o certame atraia candidatos de toda a região, diante do número expressivo de vagas e dos salários oferecidos.

Tags:

Concurso Público Empregos

