Ilha de Maré recebe o Jornada Jovem Acelen

Projetos sociais gratuitos para a juventude estão com inscrições online abertas

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 16:46

Nos últimos quatro anos, a Acelen já investiu mais de R$ 12 milhões em projetos, ações, cursos e treinamentos realizados no Acelen Acender, em Candeias, e na Refinaria de Mataripe
Nos últimos quatro anos, a Acelen já investiu mais de R$ 12 milhões em projetos, ações, cursos e treinamentos realizados no Acelen Acender, em Candeias, e na Refinaria de Mataripe Crédito: Divulgação

A Ilha de Maré, em Salvador, recebe uma edição especial do Jornada Jovem Acelen, um Programa da Acelen para capacitação de jovens para o mercado de trabalho realizado em parceria com a AVSI Brasil, que chega ao seu quarto ano. A oportunidade é voltada a jovens das comunidades quilombolas de Porto dos Cavalos, Martelo e Ponta Grossa. São oferecidas 25 vagas, com inscrições abertas de 24/02 até o dia 1º de março, por meio de formulário online https://bit.ly/jornadajovemilha .

Durante as aulas presenciais, no período de março a junho, em Porto dos Cavalos (Ilha de Maré), os estudantes irão desenvolver um plano de vida e carreira com o objetivo de conectar sonhos, habilidades e oportunidades. Além disso, a disciplina “Mundo do Trabalho” abordará temas como elaboração de currículo, simulação de entrevistas e orientação profissional.

“Contribuir para a capacitação dos jovens quilombolas da Ilha de Maré reforça o nosso propósito de estar onde a Bahia precisa e a nossa crença no poder transformador da educação, gerando oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional para nossas comunidades vizinhas”, diz João Raful, vice-presidente de Recursos Humanos e Responsabilidade Social da Acelen.

Também estão abertas até o dia 25 de fevereiro as inscrições ( https://bit.ly/jovensconectados3 ) para a terceira edição do projeto Jovens Conectados. As aulas serão realizadas no Acelen Acender, em Candeias. São 50 vagas e os alunos receberão capacitação em Informática Avançada e Inteligência Artificial. A proposta é ampliar o domínio de ferramentas digitais estratégicas e fortalecer a empregabilidade em um mercado cada vez mais tecnológico.

“Criar oportunidades para as juventudes é pensar no futuro. É lembrar aos jovens que eles podem sonhar, podem ter uma profissão e um trabalho decente. Nosso objetivo é ver os jovens estudando, trabalho, transformando a realidade de suas famílias e de suas comunidades”, afirma Vanessa Alonso, gerente especial da AVSI Brasil.

Nos últimos quatro anos, a Acelen já investiu mais de R$ 12 milhões em projetos, ações, cursos e treinamentos realizados no Acelen Acender, em Candeias, e na Refinaria de Mataripe. Entre 2023 e 2025, o Jornada Jovem Acelen certificou 321 jovens, dos quais 103 foram empregados, índice de aproximadamente 32% de empregabilidade e 95% de retenção em dois anos. Já o Jovens Conectados, criado no ano passado, contou com 100 participantes e certificou 96 jovens.

Com assessoria

Formação Profissional

