Primeiro tetraplégico a testar polilaminina posta vídeo treinando na academia: 'Sou prova que funciona'

Bancário posta rotina de treinos nas redes e diz que recuperou movimentos com tratamento experimental

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 13:38

Bruno Drummond mostra rotina na academia
Bruno Drummond mostra rotina na academia Crédito: Reproduçào

O bancário Bruno Drummond, de 31 anos, o primeiro paciente tetraplégico a receber o tratamento experimental com polilaminina, tem compartilhado em suas redes sociais diversos vídeos mostrando sua rotina na academia. Nas gravações, ele realiza treinos completos de peito, tríceps e ombro, incluindo supino reto com halteres de 20 kg, mostrando que voltou aos exercícios e recupera gradualmente sua força e mobilidade.

O caminho de Bruno começou em abril de 2018, quando sofreu um grave acidente de carro que resultou em fratura cervical e tetraplegia, deixando-o sem movimento do pescoço para baixo. Ele participou de um estudo experimental com polilaminina, proteína desenvolvida a partir da laminina humana pelo Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular da UFRJ. A substância, aplicada durante a cirurgia no local da lesão, age como um “andaime biológico”, auxiliando na reconexão de neurônios.

Paciente diz que recuperou movimentos com tratamento experimental

Bruno sofreu acidente em 2018 por Reprodução
Bruno sofreu acidente em 2018 por Reprodução
Bruno conheceu ex-ginasta Lais Souza por Reprodução
Bruno Drummond mostra rotina nas redes por Reprodução
Bruno Drummond mostra rotina nas redes por Reprodução
Bruno Drummond mostra rotina nas redes por Reprodução
1 de 6
Bruno sofreu acidente em 2018 por Reprodução

A Anvisa autorizou em janeiro de 2026 o início dos testes clínicos em humanos, e Bruno foi um dos primeiros pacientes a receber a polilaminina de forma experimental. Em entrevista ao CBN Rio ainda em janeiro, ele relatou a recuperação quase completa: "Eu fui um paciente, eu sou uma prova viva de que isso funciona. Em menos de um ano e meio recuperei praticamente tudo que tinha antes do acidente. Fiquei com algumas sequelas, mas hoje sou 100% independente. Consigo trabalhar, dirigir, cozinhar e fazer atividades físicas."

Bruno destacou que percebeu diferenças claras em relação a outros tetraplégicos que não receberam a substância: movimentos que outros pacientes demoravam anos para recuperar, ele conseguiu em menos de um mês. "A evolução foi muito mais rápida. É uma substância muito promissora e estou feliz com o avanço do estudo no Brasil", disse.

Nos vídeos, ele mostra o progresso físico: apesar de ainda usar cargas moderadas, Bruno demonstra confiança e expectativa de evoluir rapidamente nos próximos meses, treinando peito, tríceps e ombro, incluindo supino com 20 kg, e mostrando que voltou a se movimentar com autonomia.

O estudo clínico segue em fase inicial e aceita pacientes com lesões agudas completas da medula torácica entre T2 e T10, ocorridas há menos de 72 horas. Pesquisadores afirmam que, caso os próximos testes sejam positivos, a liberação do medicamento para uso mais amplo pode ocorrer em até três anos.

Tags:

Bruno Drummond Polilaminina

