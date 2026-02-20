'Já veio com socos e pontapés': folião que foi agredido por mototaxista em Salvador relata o crime

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 13:14
Os foliões que foram brutalmente agredidos por mototaxistas no Cabula, em Salvador, sofreram graves ferimentos. Um deles, que já recebeu alta do Hospital Geral do Estado (HGE), contou, em entrevista à TV Bahia, detalhes do crime.
Segundo a vítima, o caso aconteceu quando os dois retornavam do Carnaval, mais precisamente do Circuito Dodô (Barra-Ondina), na última quarta-feira (18). Eles contrataram o serviço dos mototaxistas, que trabalham clandestinamente, por R$ 100 — R$ 50 para cada um dos suspeitos.
Foliões agredidos no Cabula
Ao chegarem ao prédio, o amigo dele fez o pagamento em dinheiro e ele tentou pagar a corrida via PIX, mas percebeu que o celular estava descarregado.
"Eu disse: 'Oh, brother, meu celular está descarregado. Tenho que subir rapidinho para colocar uma carguinha e te pagar'. Automaticamente eles já me agrediram. 'Está me fazendo de otário, veado da desgraça?'", relatou a vítima.
Após informar sobre o celular descarregado, os suspeitos iniciaram as agressões, que, segundo a vítima, teriam sido motivadas por homofobia. "Já veio com socos e pontapés. Foi na hora em que eu caí, baixei a cabeça e ele continuou me socando. Estou com dez pontos na cabeça. Tenho dores na cabeça e no corpo", relatou.
As vítimas, de 49 e 33 anos, foram internadas no Hospital Geral do Estado (HGE) com fraturas graves. A vítima que fez o relato à TV já teve alta. O outro aguarda cirurgia na mandíbula, que foi fraturada durante as agressões.
Os dois suspeitos já foram identificados. A Polícia Civil investiga o caso por meio da 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves).