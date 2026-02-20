Acesse sua conta
'Já veio com socos e pontapés': folião que foi agredido por mototaxista em Salvador relata o crime

Crime aconteceu quando as duas vítimas retornavam do Carnaval

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 13:14

Foliões agredidos no Cabula
Foliões agredidos no Cabula Crédito: Reprodução

Os foliões que foram brutalmente agredidos por mototaxistas no Cabula, em Salvador, sofreram graves ferimentos. Um deles, que já recebeu alta do Hospital Geral do Estado (HGE), contou, em entrevista à TV Bahia, detalhes do crime.

Segundo a vítima, o caso aconteceu quando os dois retornavam do Carnaval, mais precisamente do Circuito Dodô (Barra-Ondina), na última quarta-feira (18). Eles contrataram o serviço dos mototaxistas, que trabalham clandestinamente, por R$ 100 — R$ 50 para cada um dos suspeitos.

Ao chegarem ao prédio, o amigo dele fez o pagamento em dinheiro e ele tentou pagar a corrida via PIX, mas percebeu que o celular estava descarregado.

"Eu disse: 'Oh, brother, meu celular está descarregado. Tenho que subir rapidinho para colocar uma carguinha e te pagar'. Automaticamente eles já me agrediram. 'Está me fazendo de otário, veado da desgraça?'", relatou a vítima.

Após informar sobre o celular descarregado, os suspeitos iniciaram as agressões, que, segundo a vítima, teriam sido motivadas por homofobia. "Já veio com socos e pontapés. Foi na hora em que eu caí, baixei a cabeça e ele continuou me socando. Estou com dez pontos na cabeça. Tenho dores na cabeça e no corpo", relatou.

As vítimas, de 49 e 33 anos, foram internadas no Hospital Geral do Estado (HGE) com fraturas graves. A vítima que fez o relato à TV já teve alta. O outro aguarda cirurgia na mandíbula, que foi fraturada durante as agressões.

Os dois suspeitos já foram identificados. A Polícia Civil investiga o caso por meio da 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves).

