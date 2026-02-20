INTERIOR

VÍDEO: Júri absolve homem que agrediu genro com chicotadas para defender a filha grávida na Bahia

Caso aconteceu em 2015; vídeo do depoimento viralizou nas redes sociais

Millena Marques

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 09:01

Luiz Carlos da Silva foi absolvido Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Luiz Carlos da Silva foi absolvido dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, mediante sequestro e cárcere privado, após agredir o genro com uma peixeira e um chicote em Irecê, no norte da Bahia.

O vídeo em que o suspeito assume a agressão viralizou nas redes sociais. Nos vídeos do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), ele disse que agrediu o genro após descobrir que a filha, que estava grávida na época, era agredida.

"Eu perguntei para ele: 'Você gosta de bater aonde na minha filha? É no rosto? Agora você vai sentir a dor que ela sentiu'", disse o réu, durante a audiência.

O sogro agrediu o genro, Charles Barreto Durães, em dezembro de 2015, mas o júri popular só ocorreu em novembro de 2025.

De acordo com as gravações do TJ-BA, Charles negou que agredia a esposa, mas disse que a empurrou em uma confusão.

Luiz Carlos contou que a filha usava roupas que cobriam os braços e as pernas. Ele e a esposa desconfiavam que ela utilizada roupas desse tipo para esconder as marcas das agressões feitas por Charles.