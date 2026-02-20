POLÍCIA

Foliões são brutalmente agredidos por mototaxistas após discussão sobre pagamento de corrida em Salvador

Crime aconteceu quando vítimas retornavam do Carnaval

Millena Marques

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 09:56

Foliões agredidos no Cabula Crédito: Reprodução

Dois homens foram agredidos por mototaxistas no bairro do Cabula, em Salvador, quando retornavam do Carnaval. O caso aconteceu na última quarta-feira (18).

De acordo com informações iniciais, as agressões foram motivadas por causa da demora no pagamento da corrida. Câmeras de segurança registraram o momento do crime.

Nas imagens, dois homens, vestidos com abadás do Carnaval, são brutalmente agredidos por dois mototaxistas. Um terceiro homem aparece no local e tenta conter a situação.

As vítimas, de 49 e 33 anos, foram internadas no Hospital Geral do Estado (HGE) com fraturas graves. Um deles já teve alta. O outro aguarda cirurgia na mandíbula, que foi fraturada durante as agressões.