Foliões são brutalmente agredidos por mototaxistas após discussão sobre pagamento de corrida em Salvador

Millena Marques
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 09:56
Dois homens foram agredidos por mototaxistas no bairro do Cabula, em Salvador, quando retornavam do Carnaval. O caso aconteceu na última quarta-feira (18).
De acordo com informações iniciais, as agressões foram motivadas por causa da demora no pagamento da corrida. Câmeras de segurança registraram o momento do crime.
Foliões agredidos no Cabula
Nas imagens, dois homens, vestidos com abadás do Carnaval, são brutalmente agredidos por dois mototaxistas. Um terceiro homem aparece no local e tenta conter a situação.
As vítimas, de 49 e 33 anos, foram internadas no Hospital Geral do Estado (HGE) com fraturas graves. Um deles já teve alta. O outro aguarda cirurgia na mandíbula, que foi fraturada durante as agressões.
A Polícia Civil informou, por meio de nota, que a 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves) investiga o caso.