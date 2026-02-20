Turistas são alertados para não viajarem para Ilha em 2026, e motivo surpreende

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 07:00
A pressão do turismo nas Ilhas Canárias já afeta recursos naturais e áreas sensíveis do arquipélago. O aumento constante de visitantes amplia o consumo de água, energia e a geração de resíduos, intensificando a sobrecarga ambiental.
O impacto, porém, não se restringe ao meio ambiente. O crescimento acelerado também altera a dinâmica urbana e pressiona os serviços públicos.
As Ilhas Canárias construíram reputação internacional com base no clima estável, nas praias e nas paisagens vulcânicas.
No entanto, o alto volume de visitantes provoca congestionamentos e praias lotadas logo nas primeiras horas do dia. Somente no primeiro semestre de 2025, quase oito milhões de turistas desembarcaram no arquipélago.
Especialistas ouvidos pela imprensa alemã afirmam que o fluxo continua em alta, o que aumenta a pressão sobre uma infraestrutura que já opera perto do limite durante a alta temporada.
O mercado imobiliário tornou-se um dos principais focos de insatisfação.
A expansão das locações temporárias por meio de plataformas digitais alterou o funcionamento do setor e reduziu a oferta para moradores permanentes.
Segundo reportagens locais, os valores dos aluguéis subiram de forma expressiva, enquanto a disponibilidade de imóveis para a população fixa diminuiu.
Devido à geografia vulcânica e ao clima seco, as Ilhas Canárias já enfrentam limitações no abastecimento de água.
O turismo agrava esse quadro, já que hotéis, piscinas e atividades recreativas consomem volumes superiores aos de residências comuns.
O uso intensivo de recursos e o aumento na produção de resíduos contribuem para a degradação de áreas naturais sensíveis, como trilhas e parques muito visitados.
A pressão sobre o cotidiano levou moradores às ruas. Em maio de 2025, milhares protestaram em diferentes ilhas sob o lema “Canárias têm um limite”, pedindo restrições ao crescimento turístico e maior proteção ambiental.
Em resposta, algumas autoridades locais estão introduzindo medidas como uma taxa ecológica em áreas protegidas e regulações para aluguéis turísticos.