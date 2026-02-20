Babu Santana muda de quarto no BBB 26 e expõe incômodo com aliadas: 'Cansei'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 08:48
O clima azedou de vez no BBB 26. Depois da Festa do Líder de Jonas Sulzbach, Babu Santana tomou uma decisão que já vinha sendo ensaiada: trocou de quarto e deixou para trás o espaço que dividia com Ana Paula, Juliano Floss, Chaiany e Milena.
O ator subiu para o cômodo onde estão seus aliados Solange Couto e Leandro Boneco, alegando que queria mais autonomia. Segundo ele, o excesso de organização de Milena, que mexia constantemente no ambiente, estava gerando atritos desnecessários.
“Quero estar em um lugar onde eu possa arrumar minhas coisas e minha cama sem criar briga”, explicou aos antigos companheiros antes de bater em retirada.
O desgaste entre Babu e Ana Paula já vinha se acumulando há dias. O ator demonstrou irritação ao ver a jornalista se aproximando e flertando com Jonas que não é exatamente seu aliado no jogo.
Durante a festa, ele desabafou com Solange sobre o posicionamento da mineira dentro da casa. Questionou alianças, criticou movimentos estratégicos e ironizou a postura dela.
Babu Santana (BBB 20 e 26)
Em conversa reservada, insinuou que certas amizades do confinamento não existiriam fora dali e questionou a coerência do discurso da colega de confinamento.
Apesar das críticas, fez questão de dizer que reconhece qualidades na postura dela em alguns embates. Ainda assim, deixou claro que, para ele, a jornalista “não consegue se renovar” dentro do jogo.
Solange concordou parcialmente e também levantou dúvidas sobre a afinidade entre integrantes do grupo.
Ana Paula também comentou o distanciamento com aliados. Em conversa com Samira, afirmou que tem se sentido pouco ouvida por Babu e criticou a postura do ator, dizendo que ele fala demais e assume uma posição de superioridade por ser veterano.
O apelido “palestrona”, dado por ela ao então aliado, mostra que o desgaste já virou algo pessoal.