Babu Santana muda de quarto no BBB 26 e expõe incômodo com aliadas: 'Cansei'

Ator se mudou para o quarto de Solange Couto alegando falta de autonomia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 08:48

Babu Santana no BBB 26
Babu Santana no BBB 26 Crédito: Reprodução

O clima azedou de vez no BBB 26. Depois da Festa do Líder de Jonas Sulzbach, Babu Santana tomou uma decisão que já vinha sendo ensaiada: trocou de quarto e deixou para trás o espaço que dividia com Ana Paula, Juliano Floss, Chaiany e Milena.

O ator subiu para o cômodo onde estão seus aliados Solange Couto e Leandro Boneco, alegando que queria mais autonomia. Segundo ele, o excesso de organização de Milena, que mexia constantemente no ambiente, estava gerando atritos desnecessários.

“Quero estar em um lugar onde eu possa arrumar minhas coisas e minha cama sem criar briga”, explicou aos antigos companheiros antes de bater em retirada.

O desgaste entre Babu e Ana Paula já vinha se acumulando há dias. O ator demonstrou irritação ao ver a jornalista se aproximando e flertando com Jonas que não é exatamente seu aliado no jogo.

Durante a festa, ele desabafou com Solange sobre o posicionamento da mineira dentro da casa. Questionou alianças, criticou movimentos estratégicos e ironizou a postura dela.

Em conversa reservada, insinuou que certas amizades do confinamento não existiriam fora dali e questionou a coerência do discurso da colega de confinamento.

Apesar das críticas, fez questão de dizer que reconhece qualidades na postura dela em alguns embates. Ainda assim, deixou claro que, para ele, a jornalista “não consegue se renovar” dentro do jogo.

Solange concordou parcialmente e também levantou dúvidas sobre a afinidade entre integrantes do grupo.

Ana Paula também comentou o distanciamento com aliados. Em conversa com Samira, afirmou que tem se sentido pouco ouvida por Babu e criticou a postura do ator, dizendo que ele fala demais e assume uma posição de superioridade por ser veterano.

O apelido “palestrona”, dado por ela ao então aliado, mostra que o desgaste já virou algo pessoal.

