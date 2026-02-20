FAMOSOS

Amigos revelam única coisa que faz Bruce Willis sorrir após avanço da demência: 'Gestos sutis'

Astro vive fase delicada após diagnóstico de afasia e demência frontotemporal

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 10:51

Bruce Willis Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 70 anos, Bruce Willis vive uma rotina bem diferente daquela que o consagrou como herói de ação em Duro de Matar. Desde que teve a aposentadoria anunciada, em março de 2022, após o diagnóstico de afasia, posteriormente atualizado para demência frontotemporal (DFT), o ator passou a se dedicar exclusivamente aos cuidados com a saúde.



Segundo informações divulgadas pelo jornal britânico Daily Mail, pessoas próximas afirmam que o astro está bem assistido e cercado pela família. Um amigo relatou que Willis recebe acompanhamento médico constante, está confortável e vive rodeado de carinho. Ainda de acordo com a fonte, ele aparenta tranquilidade e, em muitos momentos, não demonstra consciência da dimensão de sua condição.

Casado desde 2009 com Emma Heming Willis, o ator é pai de Mabel e Evelyn. Ele também tem três filhas, Rumer, Scout e Tallulah, do antigo relacionamento com Demi Moore. No ano passado, Emma decidiu levá-lo para morar em uma casa próxima à dela, garantindo assistência integral e mais proximidade com as filhas.

E é justamente nos encontros com a família que surgem os momentos mais especiais. De acordo com o relato, em raros períodos de lucidez, Bruce reconhece os familiares e reage com gestos sutis de afeto. A filha mais velha, Rumer Willis, o visita sempre que pode, mesmo conciliando a rotina com a filha pequena.