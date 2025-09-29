Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bruce Willis: esposa detalha estado de saúde do ator e fala sobre demência grave

Emma Heming Willis contou ao Fantástico os desafios de cuidar do marido, diagnosticado com demência frontotemporal, e como tem encontrado força para seguir adiante

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 08:53

Emma Heming Willis detalha desafios de cuidar de Bruce Willis
Emma Heming Willis detalha desafios de cuidar de Bruce Willis Crédito: Reprodução

Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, atualizou o público sobre a saúde do ator de 70 anos, diagnosticado com demência frontotemporal, doença grave que afeta a fala e o comportamento. Em entrevista ao Fantástico, exibida na noite de domingo (28), Emma descreveu a experiência de cuidar do marido como “um longo adeus, uma jornada que progride lentamente”.

A esposa do artista revelou que Bruce enfrenta a doença com coragem e que ela própria precisou buscar apoio para conseguir lidar com a situação. “No começo, queria resolver tudo sozinha. Era muito resistente à ideia de aceitar ajuda. Quando a doença começou a evoluir, percebi que cuidar de mim mesma também era essencial”, disse.

Bruce Willis

Bruce Willis por Reprodução
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução
Bruce Willis por Reprodução
Bruce Willis por Reprodução
1 de 12
Bruce Willis por Reprodução

Emma também relatou como os primeiros sintomas apareceram em 2015, com mudanças na fala e na comunicação de Bruce, confundindo-os com gagueira residual da infância. A doença, segundo ela, é considerada pelos especialistas como “a pior de todas as demências” e evolui de forma gradual, tornando os cuidados cada vez mais necessários.

O ator atualmente mora em uma casa com cuidadores especializados, enquanto Emma segue apoiando-o e compartilhando sua experiência no livro O rumo inesperado: Como recuperar a força, a esperança e se reencontrar na jornada do cuidado, lançado recentemente no Brasil.

Leia mais

Imagem - Morre, aos 99 anos, a atriz e comediante Berta Loran

Morre, aos 99 anos, a atriz e comediante Berta Loran

Imagem - Gracyanne Barbosa se machuca no 'Dança' e surge em hospital: 'Frustrada, mas confiante'

Gracyanne Barbosa se machuca no 'Dança' e surge em hospital: 'Frustrada, mas confiante'

Imagem - Gabriel David nega atrito com Ludmilla e Brunna após saída polêmica da Beija-Flor

Gabriel David nega atrito com Ludmilla e Brunna após saída polêmica da Beija-Flor

Tags:

Saúde Bruce Willis

Mais recentes

Imagem - Penetra misterioso em casamento é finalmente identificado quatro anos depois

Penetra misterioso em casamento é finalmente identificado quatro anos depois
Imagem - Bad Bunny será atração do intervalo do Super Bowl LX em 2026

Bad Bunny será atração do intervalo do Super Bowl LX em 2026
Imagem - Pé no freio: Gêmeos, Leão e Sagitário precisam desacelerar com urgência

Pé no freio: Gêmeos, Leão e Sagitário precisam desacelerar com urgência

MAIS LIDAS

Imagem - Profissões do Futuro: quais carreiras estarão em alta até 2030
01

Profissões do Futuro: quais carreiras estarão em alta até 2030

Imagem - Grazi Massafera revela atores que a humilharam por ser ex-BBB: 'Foi uma tortura até Verdades Secretas'
02

Grazi Massafera revela atores que a humilharam por ser ex-BBB: 'Foi uma tortura até Verdades Secretas'

Imagem - Morre, aos 99 anos, a atriz e comediante Berta Loran
03

Morre, aos 99 anos, a atriz e comediante Berta Loran

Imagem - Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil
04

Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil