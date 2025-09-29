SAÚDE

Bruce Willis: esposa detalha estado de saúde do ator e fala sobre demência grave

Emma Heming Willis contou ao Fantástico os desafios de cuidar do marido, diagnosticado com demência frontotemporal, e como tem encontrado força para seguir adiante

Heider Sacramento

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 08:53

Emma Heming Willis detalha desafios de cuidar de Bruce Willis Crédito: Reprodução

Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, atualizou o público sobre a saúde do ator de 70 anos, diagnosticado com demência frontotemporal, doença grave que afeta a fala e o comportamento. Em entrevista ao Fantástico, exibida na noite de domingo (28), Emma descreveu a experiência de cuidar do marido como “um longo adeus, uma jornada que progride lentamente”.

A esposa do artista revelou que Bruce enfrenta a doença com coragem e que ela própria precisou buscar apoio para conseguir lidar com a situação. “No começo, queria resolver tudo sozinha. Era muito resistente à ideia de aceitar ajuda. Quando a doença começou a evoluir, percebi que cuidar de mim mesma também era essencial”, disse.

Bruce Willis 1 de 12

Emma também relatou como os primeiros sintomas apareceram em 2015, com mudanças na fala e na comunicação de Bruce, confundindo-os com gagueira residual da infância. A doença, segundo ela, é considerada pelos especialistas como “a pior de todas as demências” e evolui de forma gradual, tornando os cuidados cada vez mais necessários.