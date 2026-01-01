SAIBA ONDE

Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história

Os números sorteados foram 59, 21, 32, 13, 33 e 09

Esther Morais

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 12:41

Mega da Virada Crédito: Agência Brasil

Seis apostas acertaram as seis dezenas da Mega da Virada 2025, sorteada na manhã desta quinta-feira (1º), e vão dividir o prêmio de R$ 1,09 bilhão, o maior já pago na história do concurso. Cada um vai levar R$ 181 milhões.

As apostas vencedoras são de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP). As outras três apostas foram feitas pelo Portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa - até a última atualização desta matéria, os detalhes sobre estes apostadores ainda não haviam sido divulgados.

Além do prêmio principal, 3.921 apostas fizeram a quina e receberão R$ 11.931,42 cada. Já 308.315 jogos acertaram a quadra, com prêmio individual de R$ 216,76.

Como sacar o prêmio

O prêmio pode ser retirado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Para valores acima de R$ 2.259,20, o pagamento é feito exclusivamente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo da aposta premiada.

Valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência.

Para apostas realizadas pelo portal ou aplicativo, prêmios líquidos de até R$ 1.581,44 (valor bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em casas lotéricas, agências da Caixa ou por transferência via Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias a partir da data do sorteio. Após esse período, os valores são repassados ao Tesouro Nacional e destinados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).