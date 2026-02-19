FISCALIZAÇÃO

Ratos e lixo acumulado: fábrica de falsificação de alimentos é fechada pela Vigilância Sanitária

Condições sanitárias do ambiente eram consideradas críticas

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 19:52

As condições sanitárias do ambiente eram consideradas críticas, com presença de ratos, lixo acumulado e muita sujeira. Crédito: Divulgação

Uma fábrica clandestina utilizada para a falsificação e adulteração de alimentos foi interditada pela Vigilância Sanitária de Anápolis, em Goiás. O local foi alvo de investigação na tarde desta quarta-feira (18).

Segundo o órgão fiscalizador, a apuração teve início após uma denúncia sobre a intensa movimentação de caminhões no endereço. Policiais civis e militares foram até o imóvel e flagraram o suspeito operando maquinários e manipulando mercadorias adulteradas.

As condições sanitárias do ambiente eram consideradas críticas, com presença de ratos, lixo acumulado e muita sujeira.

No local, foram encontrados refrigerantes, macarrão, cosméticos, suplementos alimentares destinados a crianças, farinha de trigo, água de coco e uma grande quantidade de cervejas, além de rótulos falsificados, solventes, tintas e equipamentos para impressão de datas de validade e números de lote.

As equipes também apreenderam uma máquina específica para datação de produtos, utilizada para imprimir datas de fabricação, validade e números de lote nas embalagens, o que indicaria um esquema para dar aparência de regularidade às mercadorias.