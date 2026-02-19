Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

MPF processa Globo e pede indenização milionária por pronúncia errada da palavra 'recorde'

Procurador diz que prática tem impacto direto sobre o público, que reproduz a mesma pronúncia incorreta

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 10:03

César Tralli
César Tralli Crédito: Reprodução

Uma ação movida pelo Ministério Público Federal em Minas Gerais colocou a Globo no centro de uma discussão incomum: a forma como os jornalistas da emissora pronuncia, a palavra “recorde”. O autor do processo é o procurador Cléber Eustáquio Neves, que solicita indenização de R$ 10 milhões.

Segundo a coluna de Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, Neves argumenta no processo que a emissora, por meio de apresentadores e repórteres, estaria adotando uma entonação equivocada do termo de forma repetida. Para ele, essa prática tem impacto direto sobre o público, que passaria a reproduzir a mesma pronúncia incorreta.

Apresentadores do Jornal Nacional

Hilton Gomes e Cid Moreira – Estreia em 1º de setembro de 1969 por Reprodução/Memória Globo
Ronaldo Rosas – 1971 a 1972, em substituição a Hilton Gomes por Reprodução
Sérgio Chapelin – 1972 a 1983; retorna em 1989 a 1996, sempre ao lado de Cid Moreira por Reprodução/Memória Globo
Celso Freitas – 1983 a 1989, formando dupla com Cid Moreira por Reprodução/Memória Globo
William Bonner e Lilian Witte Fibe – A partir de 1º de abril de 1996, substituindo Chapelin e Moreira por Reprodução/Memória Globo
William Bonner e Fátima Bernardes – A partir de 1998 até 2011 por Reprodução/TV Globo
William Bonner e Patrícia Poeta – 2011 a 2014 por Reprodução/TV Globo
William Bonner e Renata Vasconcellos – Desde 31 de outubro de 2014 por Reprodução/TV Globo
1 de 8
Hilton Gomes e Cid Moreira – Estreia em 1º de setembro de 1969 por Reprodução/Memória Globo

“A palavra ‘recorde’ é paroxítona, com a sílaba tônica em cor: reCORde. Portanto, não leva acento gráfico e não deve ser pronunciada como proparoxítona. Leia-se RÉ-cor-de”, descreve o procurador na petição. Foram anexados como provas trechos do Jornal Nacional, do Globo Esporte e do Globo Rural.  

O procurador sustenta que “a Globo atua como um braço do Estado na difusão de informações, portanto, a utilização da norma culta da língua portuguesa não é uma opção estética, mas um modelo de qualidade e eficiência administrativa”.

Entre os pedidos feitos à Justiça estão a veiculação de uma correção pública sobre a pronúncia da palavra “recorde” em telejornais e programas esportivos e a concessão de liminar para que a medida seja adotada com rapidez. Além da retratação, o MPF pede pagamento de R$ 10 milhões por “lesão ao patrimônio cultural imaterial da língua portuguesa”.

A coluna diz que a Globo foi notificada da ação antes do Carnaval. O MPF-MG confirmou que a ação foi protocolada, mas não passou outros detalhes. O procurador não respondeu a tentativas de contato. A Globo não comenta processos ainda em andamento. 

Tags:

tv Globo

Mais recentes

Imagem - Mega-Sena acumula e prêmio ultrapassa R$ 100 milhões no próximo sorteio; veja resultado

Mega-Sena acumula e prêmio ultrapassa R$ 100 milhões no próximo sorteio; veja resultado
Imagem - IPTU em dia pode garantir carro novo por sorteio, saiba mais

IPTU em dia pode garantir carro novo por sorteio, saiba mais
Imagem - Ratos e lixo acumulado: fábrica de falsificação de alimentos é fechada pela Vigilância Sanitária

Ratos e lixo acumulado: fábrica de falsificação de alimentos é fechada pela Vigilância Sanitária

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas