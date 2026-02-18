SAC prorroga emissão gratuita da nova carteira de identidade em shopping de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 14:27
O SAC anunciou nesta quarta-feira (18) a prorrogação do atendimento especial para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Shopping Center Lapa, em Salvador. O serviço continuará a partir de quinta-feira (19) até 19 de abril, no espaço Lapa Cultural (3º piso).
O expediente é de 9h às 17h, com cota de 135 atendimentos, totalizando 6.885 senhas disponibilizadas durante os 51 dias no shopping. O novo documento só será obrigatório a todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. A primeira via da CIN, disponível a todas as pessoas, é gratuita.
Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)
Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original em mãos, seja de nascimento ou de estado civil atualizada. A CIN permite incluir outros números de documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar.
Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.
Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento fica valendo apenas este novo registro. A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão.
O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.
Atendimento da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)
Onde: Shopping Center Lapa, no centro de Salvador
Quando: Entre 19 de fevereiro e 19 de abril, por ordem de chegada, com senhas limitadas
Quanto: Gratuito