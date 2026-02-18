VEJA DETALHES

SAC prorroga emissão gratuita da nova carteira de identidade em shopping de Salvador

Serviço ficará disponível até 19 de abril

Maysa Polcri

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 14:27

Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Reprodução

O SAC anunciou nesta quarta-feira (18) a prorrogação do atendimento especial para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Shopping Center Lapa, em Salvador. O serviço continuará a partir de quinta-feira (19) até 19 de abril, no espaço Lapa Cultural (3º piso).

O expediente é de 9h às 17h, com cota de 135 atendimentos, totalizando 6.885 senhas disponibilizadas durante os 51 dias no shopping. O novo documento só será obrigatório a todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. A primeira via da CIN, disponível a todas as pessoas, é gratuita.

Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original em mãos, seja de nascimento ou de estado civil atualizada. A CIN permite incluir outros números de documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar.

Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.



Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento fica valendo apenas este novo registro. A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão.



O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.

