OPERAÇÃO

Fuzil, pistola e mais de 270 munições são apreendidos em rodovia na Bahia

Fiscalização encontrou armas e munições na BR-116

Maysa Polcri

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 15:49

Armas e punições foram apreendidas Crédito: Divulgação

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116 apreendeu um fuzil, uma pistola e 273 munições na tarde de domingo (15), em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. O material foi encontrado em um carro de passeio com três ocupantes, por volta das 15h30.

Durante os procedimentos de abordagem e verificação veicular, os policiais realizaram buscas no interior do automóvel. Um fuzil desmontado foi encontrado no assoalho do veículo. A pistola estava com uma das ocupantes do carro.

PRF OPERAÇÕES 1 de 41

Os envolvidos possuem passagens anteriores por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e furto qualificado, segundo a PRF. Eles foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil da Bahia em Vitória da Conquista para os procedimentos cabíveis.