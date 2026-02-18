Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fuzil, pistola e mais de 270 munições são apreendidos em rodovia na Bahia

Fiscalização encontrou armas e munições na BR-116

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 15:49

Armas e punições foram apreendidas
Armas e punições foram apreendidas Crédito: Divulgação

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116 apreendeu um fuzil, uma pistola e 273 munições na tarde de domingo (15), em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. O material foi encontrado em um carro de passeio com três ocupantes, por volta das 15h30. 

Durante os procedimentos de abordagem e verificação veicular, os policiais realizaram buscas no interior do automóvel. Um fuzil desmontado foi encontrado no assoalho do veículo. A pistola estava com uma das ocupantes do carro. 

PRF OPERAÇÕES

PRF apreende 477kg de entorpecentes na BR-242 por Divulgação/PRF
Cocaína apreendida em fiscalizção por Divulgação/ PRF
PRF por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Comprimidos de rebite, substância usada para inibição do sono, apreendidos pela PRF por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Frascos de lança-perfume apreendidos pela PRF por Divulgação/Ascom PRF
Viatura danificada da PRF por Divulgação - Ascom/PCBA
PRF por Divulgação
PRF em operação por Divulgação
PRF por Divulgação
iPhone apreendidos pela PRF na BR-116 por Divulgação/PRF
PRF por Divulgação PRF
PRF por Divulgação
PRF desarticula quadrilha de assaltantes em Feira de Santana por Divulgação/PRF
PRF apreende 6,5 Kg de Cocaína escondidos em fundo falso de veículo em Vitória da Conquista ( por Divulgação/PRF
PRF por Divulgação/PRF
Cão farejador da PRF por Divulgação
Acusado de roubo é preso pela PRF em Eunápolis por Divulgação/PRF
A moto foi apreendida pela PRF por Divulgação
PRF autua caminhoneiros por crime ambiental na Bahia por Divulgação/PRF
PRF recupera carro e prende motorista em Paulo Afonso por Divulgação/PRF
Abordagens da PRF resultam na apreensão de quase 100 comprimidos de rebites nas rodovias federais da Bahia por Divulgação/ PRF
Operação conjunta PRF/Receita Federal resulta na apreensão de carga de cigarros contrabandeados por Divulgação/ PRF
Comprimidos apreendidos pela PRF por Divulgação/PRF
Motorista embriagado atropela pedestre na rodovia, tenta fugir do local do acidente e é preso pela PRF em Capim Grosso (BA) por Divulgação/PRF
Carro foi recuperado pela PRF em Simões Filho por Divulgação/ PRF
Jabutis foram resgatados pela PRF por Divulgação/PRF
Caminhão roubado há quase 10 anos é recuperado pela PRF em Jequié por Divulgação/PRF
PRF apreende 13 celulares transportados ilegalmente em Feira de Santana por Divulgação/PRF
PRF prende contrabandista e apreende 430 mil maços de cigarros em Paulo Afonso por Divulgação/PRF
PRF por Divulgação/PRF
Os agentes da PRF encontraram uma bolsa contendo seis tabletes de uma substância análoga à maconha por Divulgação/PRF
Na fiscalização das bagagens, o K9 Kaleu, cão farejador da PRF, sinalizou para a presença de algum ilícito em uma mala de cor preta. por Divulgação
PRF apreende 425 mil maços de cigarros contrabandeados em Itabuna por Divulgação/PRF
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 94 Kg de maconha no interior de um carro por Divulgação/PRF
Apreensão da PRF por Divulgação
PRF apreende carga de cigarros eletrônicos no Oeste e Sudoeste da Bahia por Divulgação/PRF
PRF apreende 800 animais no sul da Bahia por Divulgação/PRF
PRF apreende mais de 85 kg de drogas em ônibus de viagem na Bahia por Divulgação/PRF
1 de 41
PRF apreende 477kg de entorpecentes na BR-242 por Divulgação/PRF

Os envolvidos possuem passagens anteriores por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e furto qualificado, segundo a PRF. Eles foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil da Bahia em Vitória da Conquista para os procedimentos cabíveis.

O armamento apreendido foi encaminhado à autoridade policial para perícia e demais providências legais.

Mais recentes

Imagem - Bahia tem cinco apostas premiadas na Mega-Sena 2974; veja de onde são

Bahia tem cinco apostas premiadas na Mega-Sena 2974; veja de onde são
Imagem - Dr. Dráuzio Varella participa de evento em Salvador na próxima semana; saiba qual

Dr. Dráuzio Varella participa de evento em Salvador na próxima semana; saiba qual
Imagem - Saiba como ter acesso a gás de cozinha gratuito em Salvador

Saiba como ter acesso a gás de cozinha gratuito em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas