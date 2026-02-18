MODA E INCLUSÃO

Desfile inclusivo reúne pessoas com deficiência e idosos em ação gratuita em Lauro de Freitas

Iniciativa promove desfile com modelos de 40 a 72 anos, portadores de autismo e síndrome de Down junto com apresentações musicais de artistas cadeirantes.

Nauan Sacramento

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 17:40

Parque Shopping Bahia e Movimento PcD se unem para desfile Crédito: Divulgação

O protagonismo das pessoas com deficiência (PcD) ganha destaque no próximo domingo, 22 de fevereiro, com a realização do desfile Inclusão na Passarela. A ação, que une cultura e representatividade, acontece a partir das 16h, na Praça de Alimentação do Parque Shopping Bahia, contando com a participação de 32 modelos, entre homens e mulheres, com idades que variam de 40 a 72 anos.

Em sua segunda edição, o projeto contempla exclusivamente pessoas com deficiência, incluindo participantes cadeirantes, com autismo e com síndrome de Down. Para garantir a democratização do conteúdo e o amplo acesso do público, o evento contará com interpretação em Libras e recurso de audiodescrição.

A programação cultural foi estruturada para oferecer entretenimento e visibilidade desde o início da tarde. Às 16h, ocorre a apresentação da Banda Os Eficientes, composta integralmente por músicos cadeirantes, seguida por uma atração cultural convidada às 17h. A abertura oficial do desfile está marcada para às 17h30, sob o comando dos mestres de cerimônia Cacai Bauer e Josy Luz.

A iniciativa é fruto de uma parceria com o Movimento de Luta das Pessoas com Deficiência e Idosas de Lauro de Freitas, entidade que assiste diretamente cerca de 150 pessoas e alcança uma rede de apoio de até 500 cidadãos na região. Segundo Josy Luz, responsável pelo movimento, a ocupação desses espaços fortalece a autonomia e a autoestima dos participantes, reforçando que a inclusão deve estar presente na vida social e cultural da cidade.