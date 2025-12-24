Acesse sua conta
De lavrador a psicanalista: o que fazem os Papais Noéis dos shoppings

Intérpretes contam o que fazem quando não estão vestidos como o Bom Velhinho

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves
  • Foto do(a) author(a) Priscila Natividade

  • Carol Neves

  • Priscila Natividade

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 11:15

Papais Noéis contam o que fazem longe da roupa vermelha
Papais Noéis contam o que fazem longe da roupa vermelha Crédito: Reprodução

Por trás da barba branca e da fantasia vermelha, os Papais Noéis dos shoppings de Salvador vivem rotinas bem diferentes do imaginário natalino. Durante a temporada, eles se dedicam a fotos, cartinhas e conversas com crianças, mas, fora do período festivo, acumulam profissões que vão do campo ao consultório, passando pelo resgate e pela atuação artística.

Há quem troque o gorro pelo uniforme técnico. Um Papai Noel que atua no Shopping Paralela conta que, fora do Natal, trabalha como instrutor de resgate. “Quando eu troco de roupa, volto para a minha rotina de instrutor. Mas atender as crianças não tem igual, é uma satisfação imensa”, diz. No Salvador Shopping, outro intérprete encara o personagem como uma experiência de escuta. Psicanalista, ele explica que a apresentação vai além da fantasia: “Eu faço uma apresentação lúdica. Aqui, eu consigo ouvir muitas pessoas, é uma escuta muito rica”.

Um Papai Noel que atua desde 2019 divide o tempo entre o shopping e a lavoura em São Felipe, no interior baiano. “Eu trabalho na enxada, planto principalmente açafrão e, quando é época de colher, trago para vender em Salvador”, relata. Histórias diferentes que se encontram no mesmo cenário natalino, mostrando que, por trás do personagem, há trabalhadores de realidades e trajetórias bem distintas. Confira no vídeo:

