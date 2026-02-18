Acesse sua conta
Mais policial que folião: bloco de Carnaval flopa e vídeo viraliza na internet

Desfile tinha cerca de 20 foliões e virou piada nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 18:29

O trio com poucos foliões chamou a atenção nas redes sociais
O trio com poucos foliões chamou a atenção nas redes sociais Crédito: Reprodução

A falta de adesão a um bloco de Carnaval viralizou nas redes sociais. O bloco em questão, com direito a trio elétrico, abadás e "musas", desfilou na cidade de Moreno, em Pernambuco. Só que, na rua, apenas cerca de 20 foliões seguiram o caminhão.

O desfile aconteceu na terça-feira (17). A organização do bloco chegou a chamar os foliões através das redes sociais, mas não deu muito certo. "Já estamos aqui na concentração do bloco ‘Bora Bora’. Daqui a cinco minutinhos vamos sair nas principais avenidas de Moreno. Se você está em casa, dá tempo", escreveram em uma publicação nos Stories do Instagram.

Veja o bloco de Carnaval que não teve adesão dos foliões

Bloco de Carnaval flopa e vídeo viraliza nas redes sociais por Reprodução
Bloco de Carnaval flopa e vídeo viraliza nas redes sociais por Reprodução
Bloco de Carnaval flopa e vídeo viraliza nas redes sociais por Reprodução
Bloco de Carnaval flopa e vídeo viraliza nas redes sociais por Reprodução
Bloco de Carnaval flopa e vídeo viraliza nas redes sociais por Reprodução
Bloco de Carnaval flopa e vídeo viraliza nas redes sociais por Reprodução
Bloco de Carnaval flopa e vídeo viraliza nas redes sociais por Reprodução
Bloco de Carnaval flopa e vídeo viraliza nas redes sociais por Reprodução
1 de 8
Bloco de Carnaval flopa e vídeo viraliza nas redes sociais por Reprodução

O vídeo com a cena foi se espalhando em diversos perfis. Nas legendas, frases como: "o comentário é com vocês". Nos comentários, internautas brincaram com a "flopada" da atração. "O pessoal entendeu 'bora embora'", escreveu um usuário do Instagram. "Rindo com respeito, Bora Bora, esqueceram de ir", disse outro.

O número de policiais e outros agentes públicos no desfile, comparado ao de foliões, também foi motivo de piada. "Tem mais laranjinhas [policiais] que foliões", escreveu um usuário. "Tinham mais de 20 pessoas: 10 policiais, 4 guardas municipais. 10 músicos em cima do trio, 1 motorista do carro branco atrás da viatura dos guardas e 8 pessoas andando claramente acompanhando o trio", brincou outro.

Em uma nota, divulgada pelo G1, uma integrante do Bora Bora lamentou o ocorrido. "Infelizmente, não tivemos o público que esperávamos, e isso foi um pouco decepcionante para todos os envolvidos. Gente, é importante lembrar que as festas e tradições da nossa cidade são feitas por e para a comunidade. Parece que hoje não foi o dia", disse.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

