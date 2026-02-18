Acesse sua conta
Repórter da Globo acerta campeã pela 5ª vez seguida na Sapucaí

Lilia Teles acompanhou a apuração do Carnaval 2026 direto da quadra da Viradouro e mantém sequência impressionante na escola vencedora

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 20:10

Lilia Teles mantém a fama de “pé quente” e acompanha a campeã pelo quinto ano seguido
Lilia Teles mantém a fama de “pé quente” e acompanha a campeã pelo quinto ano seguido Crédito: Reprodução

A repórter da Globo Lilia Teles reforçou a fama de “pé quente” no Carnaval do Rio. Nesta quarta-feira (18), ela foi escalada para acompanhar a apuração das escolas de samba diretamente da quadra da Unidos do Viradouro, campeã do Carnaval 2026. É o quinto ano consecutivo em que a jornalista cobre a festa na sede da escola vencedora.

Durante a transmissão ao vivo, a apresentadora Mariana Gross destacou a coincidência. “Quem está lá é a repórter Lilia Teles. Ela está sempre na quadra campeã. Lilia Teles, que mistério é esse? Pé quente”, disse a âncora da TV Globo.

No ano passado, Lilia Teles acompanhou a apuração na quadra da Beija-Flor de Nilópolis, também campeã. Nas redes sociais, ela celebrou o feito e revelou que já acumulava quatro carnavais seguidos na escola vencedora.

Escola Unidos da Viradouro é campeã do Carnaval do RJ

Viradouro é campeã por Leo Franco / AgNews
Viradouro é campeã por Leo Franco / AgNews
Viradouro é campeã por Leo Franco / AgNews
Lore Improta desfilou grávida por Dilson Silva/Agnews
Lore Improta desfilou grávida por Dilson Silva/Agnews
1 de 5
Viradouro é campeã por Leo Franco / AgNews

“Com esse campeonato, sou tetra, quatro carnavais seguidos caindo na escola campeã. Isso fora os de outros carnavais em anos espalhados. Acho que já cobri umas dez campeãs. Se for sorte, tô gastando meu estoque todo nas escolas. Nunca ganhei na Mega. Bem que podia”, escreveu na ocasião.

Em 2024, quando a própria Unidos do Viradouro já havia conquistado o título, a repórter brincou que pediria música no Fantástico por estar no terceiro ano consecutivo na quadra da agremiação campeã.

