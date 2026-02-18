Acesse sua conta
Repescagem? Quem serão os novos participantes do Big Brother Brasil 26

Dinâmica que marcou o BBB 23 com retorno de participantes volta a ser pedida nas redes após saídas recentes no Big Brother Brasil 26

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 19:38

Tadeu Schmidt no Big Fone
Tadeu Schmidt no Big Fone Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

A repescagem no BBB 26 voltou ao centro das conversas nas redes sociais após eliminações recentes no reality. Mesmo sem confirmação oficial da Globo, fãs do Big Brother Brasil já especulam a possibilidade de um retorno surpresa de ex-participantes ao jogo.

O debate ganhou força porque a repescagem marcou uma das viradas mais comentadas da história recente do programa.

O que é a repescagem no BBB

A repescagem é uma dinâmica que permite que participantes já eliminados disputem uma nova chance de voltar ao confinamento. Diferente do paredão tradicional, em que o público decide quem sai de forma definitiva, nesse formato os ex-brothers competem entre si por uma vaga de retorno.

Normalmente, a escolha acontece por votação popular. A dinâmica não faz parte fixa do regulamento e costuma ser anunciada como surpresa durante a temporada, justamente para movimentar o jogo.

Como foi a repescagem no BBB 23

A última grande repescagem aconteceu no Big Brother Brasil 23. Na ocasião, os eliminados foram levados para a chamada “Casa do Reencontro”, onde ficaram confinados novamente enquanto o público decidia quem retornaria.

Ao final da votação, Fred Nicácio e Larissa Santos foram escolhidos para voltar à casa. Juntos, eles somaram cerca de 56% dos votos na disputa e reingressaram no jogo em 23 de março de 2023.

O retorno mudou alianças, reabriu conflitos e alterou estratégias que já pareciam consolidadas na reta decisiva da temporada.

Repescagem divide opiniões

A dinâmica dividiu o público. Parte dos telespectadores considerou a repescagem injusta, argumentando que os eliminados poderiam voltar com informações externas e vantagem estratégica.

Por outro lado, muitos defenderam o recurso como forma de renovar o jogo, aumentar a imprevisibilidade e recuperar participantes considerados fortes pelo público.

Dentro da casa, o impacto foi imediato: tensão, mudança de prioridades e novos embates passaram a dominar o reality.

Vai ter repescagem no BBB 26?

Até o momento, o Big Brother Brasil 26 não anunciou oficialmente uma repescagem. A temporada segue com o modelo tradicional de paredões e eliminações.

Ainda assim, o histórico do programa mostra que a produção pode apostar em reviravoltas ao longo da edição e, sempre que o jogo esfria ou parece previsível, a repescagem volta a ser um dos assuntos mais comentados entre os fãs do Big Brother Brasil.

