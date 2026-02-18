LUTO

Morre Tom Noonan, ator de ‘RoboCop 2’, aos 74 anos

Notícia foi confirmada pela atriz Karen Sillas; causa do falecimento não foi divulgada

K Kamila Macedo

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 20:27

Tom Noonan na série Arquivo X (1993) Crédito: Reprodução

O ator Tom Noonan faleceu no último sábado (14), por causas ainda não reveladas. Conhecido no cinema norte-americano, ele deu interpretou Cain em "RoboCop 2" (1990) e a Francis Dollarhyde em "Caçador de Assassinos" (1986). A confirmação da morte foi feita nesta quarta-feira (18) pela atriz Karen Sillas, em suas redes sociais.

Sillas, que trabalhou com Noonan em “Romance Entre Amigos”, lamentou a perda do colega: “Que privilégio e que diversão incrível foi trabalhar com esse homem e chamá-lo de amigo até o fim”, escreveu.

Fred Dekker, diretor de "Deu a Louca nos Monstros" (1987), também prestou homenagens ao artista. “É com grande tristeza que compartilho a notícia do falecimento de Tom Noonan. Sua atuação inesquecível como Frankenstein é um dos pontos altos da minha modesta filmografia… ele era o proverbial cavalheiro e erudito; o mundo perdeu um grande talento”, declarou.

Carreira

Reconhecido no teatro norte-americano, Noonan iniciou sua trajetória nos palcos de Nova York na década de 1970, participando da montagem original de "A Criança Enterrada" (1978), de Sam Shepard. Após consolidar sua base no teatro off-Broadway, migrou para o cinema nos anos 1980.

Além dos papéis em longas-metragens, o ator teve participações em séries de TV aclamadas como "Arquivo X" (1996) e "The Blacklist" (2013). Como diretor, comandou o premiado filme independente "Romance Entre Amigos" (1994). Um de seus trabalhos mais recentes de destaque foi na dublagem da animação "Anomalisa", indicada ao Oscar em 2016.