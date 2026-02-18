Acesse sua conta
Sophie Charlotte e Xamã confirmam término durante o Carnaval 2026

Casal coloca ponto-final no relacionamento em meio à folia no Rio e confirma que ambos estão solteiros

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 22:20

Sophie Charlotte e Xamã
Sophie Charlotte e Xamã Crédito: Reprodução | TV Globo

Sophie Charlotte e Xamã não estão mais juntos. O fim do relacionamento foi confirmado pelos dois artistas durante compromissos no Carnaval 2026, no Rio de Janeiro, após semanas de especulações sobre uma possível crise.

Sem expor os motivos da separação, atriz e cantor deixaram claro que seguem solteiros e focados na carreira. Ao ser questionada sobre o status amoroso, Sophie foi objetiva: afirmou que está solteira e vivendo uma nova fase.

Sophie Charlotte e Xamã

Sophie Charlotte e Xamã por Reprodução | TV Globo
Sophie Charlotte e Xamã por Reprodução | Redes Sociais
Sophie Charlotte e Xamã por Reprodução | Redes Sociais
Sophie Charlotte e Xamã por Reprodução | Redes Sociais
Sophie Charlotte e Xamã por Reprodução | Redes Sociais
Sophie Charlotte e Xamã por Reprodução | Redes Sociais
Sophie Charlotte e Xamã por Jefferson Peixoto | Alô Alô Bahia
1 de 7
Sophie Charlotte e Xamã por Reprodução | TV Globo

Xamã, por sua vez, destacou que tem mantido a atenção voltada ao trabalho durante a maratona de shows e eventos da folia. O artista também confirmou que está solteiro.

O romance começou nos bastidores da novela Renascer, quando os dois atuaram como par romântico. A proximidade nas gravações acabou se estendendo para fora das telas, e o relacionamento foi assumido publicamente em 2024.

Desde então, a relação foi marcada por idas e vindas. No ano passado, o casal já havia atravessado um período afastado, mas retomou o namoro meses depois.

Mesmo com o término, Sophie Charlotte e Xamã continuam trabalhando juntos na novela Três Graças, de Aguinaldo Silva.

