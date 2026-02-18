RACHA NO QUARTETO

BBB 26: Breno rompe aliança após eliminação de Marcelo e dispara: ‘Rifaram nossa cabeça’

Brother confronta Marciele e Maxiane depois da Prova do Líder e declara fim da parceria no reality da Globo.

Heider Sacramento

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 20:47

Breno rompe aliança após eliminação de Marcelo Crédito: Reprodução/TV Globo

O clima pesou no BBB 26 nesta quarta-feira (18). Breno decidiu romper a aliança com Marciele e Maxiane após a eliminação de Marcelo e acusou as sisters de traírem um acordo firmado antes da Prova do Líder.

Em conversa direta com Marciele, o brother não escondeu a irritação e questionou a postura das aliadas dentro do jogo.

“Eu tô muito incomodado de vocês virem abraçar, me beijar, falar que se importa, que me ama. Porque vocês falaram isso pro Marcelinho também e pra mim. E rifaram a nossa cabeça na última Prova”, disparou Breno.

Segundo Breno, Marciele e Maxiane ajudaram Cowboy e Jonas durante a dinâmica, movimento que teria enfraquecido o próprio grupo e contribuído para a eliminação de Marcelo no paredão.

Para ele, houve incoerência entre discurso e prática.

Marciele, por sua vez, se defendeu. A sister afirmou que percebeu uma aproximação de Breno e Marcelo com o grupo adversário e que isso influenciou sua decisão na prova.

“Vocês já estavam mais para lá do que pra cá. Eu e a Max deixamos claro que a gente não ia para o lado de lá”, justificou.

Mesmo após a explicação, Breno reforçou que havia um combinado antes da disputa: o grupo tentaria eliminar Cowboy e Jonas da Prova do Líder. A versão, segundo ele, foi confirmada por Marcelo no Café com o Eliminado, exibido no Mais Você.

“Vocês não honraram a palavra de vocês”, afirmou.