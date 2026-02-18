Camarote Villa recebe selo de sustentabilidade e aposta em aterro zero no Carnaval de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 19:11
O Camarote Villa foi reconhecido com selo ouro de boas práticas em sustentabilidade durante o Carnaval de Salvador 2026. A certificação foi entregue na terça-feira (17), em solenidade com o prefeito da capital, Bruno Reis e o secretário municipal da área.
Segundo a organização, o espaço foi o único camarote da festa a adotar descarte com aterro zero por meio de oxirredução de resíduos, tecnologia que reduz o volume de rejeitos e evita envio a lixões ou aterros sanitários.
Entre os critérios destacados estão a gestão de resíduos com coleta seletiva, a compostagem de material orgânico e ações de economia circular, como o reaproveitamento de abadás após o evento. O projeto Refoliar, por exemplo, direciona sobras de tecidos para iniciativas sociais.
Camarote Villa
A estrutura também contou com sala de acolhimento para público e equipe, campanhas de enfrentamento ao assédio, adaptação para pessoas com deficiência (PcD) e protocolos de descaracterização de garrafas de vidro, medida adotada como reforço à segurança.
De acordo com Pagana Carvalho, CEO do camarote, o reconhecimento consolida a estratégia de integrar práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) à operação do evento.
A operação contou com empresas responsáveis pela triagem e compra de recicláveis, compostagem de resíduos orgânicos, reaproveitamento de abadás, coleta de óleo de cozinha e consultoria em ESG, além de assessoria jurídica e compliance.