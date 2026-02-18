Acesse sua conta
Camarote Villa recebe selo de sustentabilidade e aposta em aterro zero no Carnaval de Salvador

Espaço afirma ter sido o único do Carnaval de Salvador 2026 a adotar descarte com aterro zero e reforça ações de inclusão, economia circular e gestão de resíduos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 19:11

Camarote Villa
Camarote Villa Crédito: Reprodução/Quero Abadá

O Camarote Villa foi reconhecido com selo ouro de boas práticas em sustentabilidade durante o Carnaval de Salvador 2026. A certificação foi entregue na terça-feira (17), em solenidade com o prefeito da capital, Bruno Reis e o secretário municipal da área.

Segundo a organização, o espaço foi o único camarote da festa a adotar descarte com aterro zero por meio de oxirredução de resíduos, tecnologia que reduz o volume de rejeitos e evita envio a lixões ou aterros sanitários.

Entre os critérios destacados estão a gestão de resíduos com coleta seletiva, a compostagem de material orgânico e ações de economia circular, como o reaproveitamento de abadás após o evento. O projeto Refoliar, por exemplo, direciona sobras de tecidos para iniciativas sociais.

Camarote Villa

Camarote Villa por Divulgação
Camarote Villa por Divulgação
Camarote Villa por Divulgação
Camarote Villa por Divulgação
1 de 4
Camarote Villa por Divulgação

A estrutura também contou com sala de acolhimento para público e equipe, campanhas de enfrentamento ao assédio, adaptação para pessoas com deficiência (PcD) e protocolos de descaracterização de garrafas de vidro, medida adotada como reforço à segurança.

De acordo com Pagana Carvalho, CEO do camarote, o reconhecimento consolida a estratégia de integrar práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) à operação do evento.

A operação contou com empresas responsáveis pela triagem e compra de recicláveis, compostagem de resíduos orgânicos, reaproveitamento de abadás, coleta de óleo de cozinha e consultoria em ESG, além de assessoria jurídica e compliance.

