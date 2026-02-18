Acesse sua conta
Anitta questiona notas da Mocidade e lamenta ausência da escola no Desfile das Campeãs

Apesar de criticar a pontuação recebida pela agremiação de Padre Miguel, a cantora parabenizou a vitória da Unidos do Viradouro nesta quarta-feira (18)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 22:23

Anitta (30 de março)
Anitta Crédito: Reprodução/Instagram

O resultado do Grupo Especial do Rio de Janeiro dividiu opiniões nas redes sociais. A cantora Anitta utilizou o X, antigo Twitter), para expressar insatisfação com as notas atribuídas à Mocidade Independente de Padre Miguel, cujo enredo "Rita Lee, a Padroeira da Liberdade" homenageou a icônica cantora brasileira.

A artista questionou especificamente a avaliação do quesito Enredo: “9,6 de enredo pra Mocidade é muita sacanagem. Eu num devo entender é nada mesmo porque achei o desfile da Mocidade a coisa mais linda esse ano. O samba maneiríssimo. E a escola ficou lá embaixo, minha gente. Poxa”, escreveu.

Veja como foi a homenagem ao cão Orelha no desfile da Mocidade

Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Reprodução
Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Reprodução
Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Reprodução
Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Reprodução
Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Reprodução
Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Mike Bleak/Divulgação
Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Mike Bleak/Divulgação
Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Mike Bleak/Divulgação
Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Mike Bleak/Divulgação
Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Reprodução
Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Reprodução
Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Reprodução
Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Reprodução
Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Mike Bleak/Divulgação
Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Mike Bleak/Divulgação
Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Mike Bleak/Divulgação
Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Mike Bleak/Divulgação
Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Mike Bleak/Divulgação
Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Mike Bleak/Divulgação
Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Mike Bleak/Divulgação
Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Reprodução
Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Reprodução
Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Reprodução
Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Mike Bleak/Divulgação
Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Reprodução
Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Reprodução
1 de 26
Cão Orelha é homenageado no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel por Reprodução

Embora tenha contestado a classificação, Anitta reconheceu o mérito da campeã de Niterói: "Mas eu achei a Viradouro perfeita, claro que mereceu".

Ainda assim, a cantora lamentou que a Mocidade não tenha alcançado uma posição entre as seis primeiras colocadas, o que garantiria o retorno à Sapucaí no próximo sábado. "Só não queria ver a Mocidade pessoalmente nas campeãs. Tava lindo a Rita e seus doguinhos", comentou.

A Unidos do Viradouro conquistou seu quarto título com o enredo “Para cima, Ciça”, em homenagem ao Mestre Ciça. A agremiação retorna ao Desfile das Campeãs ao lado de Beija-flor de Nilópolis, Vila Isabel, Salgueiro, Imperatriz e Mangueira, que completam o grupo das melhores classificadas do Carnaval 2026.

Tags:

Anitta Carnaval 2026 Viradouro Mocidade

