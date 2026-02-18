FAMOSOS

MC Cabelinho celebra vitória da Viradouro e promete show gratuito para fã

Escola de Niterói conquistou o título do Carnaval 2026 com o enredo "Para cima, Ciça”

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 20:36

Mc Cabelinho e Carol Macharethe Crédito: Reprodução/ Instagram

A vitória da Unidos do Viradouro no Carnaval 2026 trouxe uma celebração em dose dupla para os torcedores. Antes mesmo do início da apuração, nesta quarta-feira (18), MC Cabelinho já havia agitado as redes sociais ao responder ao comentário de um seguidor no X: “Será que se a Viradouro for campeã o Cabelinho fará um show na quadra mais tarde? Custa nada”.

O cantor prontamente aceitou o desafio: “Eu faço!! De graça por cima!!!!”, disparou.

Com a confirmação do título da escola de Niterói, o artista retornou à plataforma para cobrar o combinado: “Tô pronto pro show Viradouro!!!! Meus parabéns”, escreveu.

O entusiasmo de Cabelinho com a agremiação tem um motivo especial. O cantor foi visto recentemente em clima de romance com Carol Macharethe, musa da Viradouro. Durante o último ensaio técnico, realizado no dia 8, Carol evitou rotular a relação ao ser questionada sobre o assunto.