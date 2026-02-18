FESTA EM IMAGENS

FOTOS: Veja os melhores momentos do Carnaval de Salvador

Festa reuniu 12 milhões de foliões na capital baiana

Carol Neves

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 13:14

Carnaval de Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Carnaval de Salvador reuniu cerca de 12 milhões de baianos e turistas entre a quinta-feira (12) e a terça-feira (17), segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (18) pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia. O volume de participantes equivale a cerca de cinco vezes a população da capital e confirma a dimensão da festa, que espalhou música, encontros e celebrações pelos circuitos da cidade.

Veja na galeria de imagens abaixo alguns dos registros que melhor traduzem a energia e os momentos marcantes da folia deste ano.

Ao longo dos dias de festa, não faltaram cenas de homenagens, demonstrações de carinho entre foliões