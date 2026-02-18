FOTOS: Veja os melhores momentos do Carnaval de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 13:14
O Carnaval de Salvador reuniu cerca de 12 milhões de baianos e turistas entre a quinta-feira (12) e a terça-feira (17), segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (18) pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia. O volume de participantes equivale a cerca de cinco vezes a população da capital e confirma a dimensão da festa, que espalhou música, encontros e celebrações pelos circuitos da cidade.
Veja na galeria de imagens abaixo alguns dos registros que melhor traduzem a energia e os momentos marcantes da folia deste ano.
Veja imagens do Carnaval
Ao longo dos dias de festa, não faltaram cenas de homenagens, demonstrações de carinho entre foliões
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.