FOTOS: Veja os melhores momentos do Carnaval de Salvador

Festa reuniu 12 milhões de foliões na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 13:14

Carnaval de Salvador
Carnaval de Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Carnaval de Salvador reuniu cerca de 12 milhões de baianos e turistas entre a quinta-feira (12) e a terça-feira (17), segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (18) pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia. O volume de participantes equivale a cerca de cinco vezes a população da capital e confirma a dimensão da festa, que espalhou música, encontros e celebrações pelos circuitos da cidade.

Veja na galeria de imagens abaixo alguns dos registros que melhor traduzem a energia e os momentos marcantes da folia deste ano.

Veja imagens do Carnaval

Ao longo dos dias de festa, não faltaram cenas de homenagens, demonstrações de carinho entre foliões 

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

